Aprender haciendo: así es el modelo educativo que cada vez tiene más egresados

En un contexto donde las transformaciones tecnológicas, productivas y sociales redefinen constantemente los perfiles profesionales, la formación técnica universitaria adquiere un papel estratégico.

Desde el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la Universidad Nacional de Cuyo explicaron las características de su modelo educativo, que combina calidad académica, cercanía con el territorio y una estrecha vinculación con el mundo del trabajo.

Con más de 30 años de trayectoria, el ITU registró 457 egresados en 2025, esto es el resultado de un modelo de gestión orientado a acompañar las trayectorias de cada estudiante desde el ingreso hasta el egreso

Uno de los principales rasgos distintivos del modelo educativo del ITU es su orientación práctica y el régimen de cursado con evaluación continua. El Instituto ofrece diez tecnicaturas universitarias organizadas en tres familias de carreras:

Gestión: Gestión de Empresas, Marketing y Logística y Transporte.

Gestión de Empresas, Marketing y Logística y Transporte. Producción: Mantenimiento e Instalaciones Industriales, Producción Industrial y Automatización, Electricidad y Sistemas de Control Industrial e Higiene y Seguridad.

Mantenimiento e Instalaciones Industriales, Producción Industrial y Automatización, Electricidad y Sistemas de Control Industrial e Higiene y Seguridad. Tecnologías y economía del conocimiento: Redes de Datos y Telecomunicaciones, Desarrollo de Software y Ciencia de Datos —la primera tecnicatura a distancia del ITU, con más de 600 inscriptos.

Todas las tecnicaturas universitarias son una titulación final —no constituyen títulos intermedios— y tienen una duración de entre dos y tres años. Su formación se desarrolla a partir de experiencias de aprendizaje que integran conocimientos, resolución de problemas, proyectos basados en desafíos y aplicación en contextos reales.

Además, algunas de las carreras ofrecen un régimen de cursado especial en horario vespertino que facilita el acceso a personas que trabajan.

Estas carreras culminan con prácticas profesionalizantes obligatorias que permiten a las personas que estudian en el ITU integrarse a empresas, organismos públicos e instituciones antes de egresar, fortaleciendo la transición entre la formación universitaria y el mundo del trabajo.

La Encuesta Permanente de Egresados del ITU, que relevó la trayectoria de más de 2.500 graduados del Instituto, evidencia el impacto de este modelo formativo: el 80 % de los egresados se encuentra trabajando y, de ellos, el 83 % se desempeña en el área para la cual se formó.

Presencia en todo el territorio mendocino

El ITU desarrolla su actividad académica llegando a la población del 82% del territorio de Mendoza, a través de sedes y subsedes distribuidas en las principales zonas productivas de la provincia. Esto permite acercar la educación universitaria pública de calidad a estudiantes de distintos departamentos y construir una oferta académica alineada con las necesidades de cada región.

El ITU creció entre 2022 y 2026 tanto en cobertura territorial en un 20%, inscripciones en un 77% y 70% matricula de estudiantes, en un contexto de retracción de matrícula universitaria en el país.

La vinculación como motor de la innovación académica

En el ITU, la relación con el entorno es un componente central del proceso educativo. La creación de nuevas carreras y la actualización periódica de los planes de estudio parten del diálogo con empresas, organismos públicos, cámaras empresariales, colegios profesionales, docentes, egresados y referentes estratégicos de los distintos sectores productivos.

Antes de su aprobación definitiva, cada propuesta curricular es validada junto a estos actores para garantizar su pertinencia y responder a las demandas actuales y futuras del territorio.

Esta articulación se refleja en una amplia red de más de 620 convenios que posibilita el desarrollo de prácticas profesionalizantes en organizaciones y empresas de toda la provincia, y en la participación de especialistas durante el cursado de las carreras que enriquecen la formación compartiendo experiencias del ejercicio profesional.

Un dato importante es que el 67% del equipo docente de las carreras tiene actividad profesional activa en el sector para el que forma.

En los últimos cuatro años, el ITU actualizó con equipamiento de última generación tecnológica sus laboratorios y talleres, para seguir brindando una formación pertinente y actualizada.

Aprendizaje permanente para un mundo en transformación

En el escenario actual, la formación universitaria no finaliza con la obtención del título. Los cambios tecnológicos y organizacionales exigen actualizar conocimientos y desarrollar nuevas competencias a lo largo de toda la vida.

El ITU complementa su oferta educativa con cursos, diplomaturas y propuestas de actualización profesional destinadas a egresados, trabajadores y organizaciones. En 2025 se dictaron 106 cursos y se capacitaron 1.512 personas.

Las microcredenciales representan una herramienta innovadora para certificar aprendizajes específicos mediante trayectos breves, intensivos y actualizados que se articulan con las áreas de formación de las diez tecnicaturas.

Su diseño y oferta permiten responder con mayor agilidad a las necesidades y requerimientos emergentes del sector socioproductivo y ampliar las oportunidades de formación continua para los egresados.

Es importante destacar que, el ITU es la primera institución de la UNCUYO en implementar microcredenciales, y es reconocido como caso de referencia por el BID, la OEI, el CONICET y algunas universidades nacionales como la UNCórdoba y la UNArturo Jaureche.

Asimismo, los resultados académicos alcanzados por el Instituto son consecuencia de una forma de gestionar la educación universitaria basada en el trabajo articulado y colaborativo de docentes, directores de sedes, coordinadores de carrera, equipos académicos y áreas de apoyo, con un propósito compartido: acompañar las trayectorias de cada estudiante desde el ingreso hasta su egreso.