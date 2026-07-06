Cómo funciona CLIC, el programa de Mercado Libre para digitalizar MiPyMEs con IA

Mercado Libre presenta CLIC, una plataforma abierta, gratuita y disponible las 24 horas, creada para acompañar a emprendedores, productores, cooperativas y MiPyMEs argentinas que quieren empezar a vender online.

El programa es mucho más que una capacitación: a través de tecnología e inteligencia artificial de Mercado Libre parte de un diagnóstico y una hoja de ruta personalizada para quien lo realice, buscando reducir las barreras de acceso al comercio electrónico y ayudar a más negocios a concretar sus primeras ventas de forma fácil y autogestionable.

En Argentina, la penetración del ecommerce es cercana al 16,7%, muy por debajo de mercados más

desarrollados como Estados Unidos y Asia, donde la penetración del e-commerce ronda el 30% (Fuente: Morgan Stanley 2025)

A través de CLIC, los participantes pueden capacitarse desde cero y sin conocimientos previos.

La herramienta realiza un diagnóstico personalizado del negocio y brinda recomendaciones prácticas para mejorar su estrategia digital y comercial. La iniciativa se implementa en alianza con FIBO, organización que estará a cargo de la facilitación de contenidos, y el seguimiento de los participantes durante esa etapa.

“CLIC nació de nuestra convicción de democratizar el comercio electrónico en Argentina. Con este

programa generamos las condiciones, a través de acompañamiento y herramientas específicas, para que más emprendedores puedan aprovechar el comercio electrónico. Queremos que quienes tienen un buen producto, oficio y capacidad de producción puedan dar el salto al mundo digital, llegar a millones de usuarios en todo el país y hacer crecer sus negocios con tecnología”, señaló Guadalupe Marín, Directora de Sustentabilidad de Mercado Libre.

Cómo funciona

La plataforma integra herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por Mercado Libre para

acompañar el recorrido de cada participante, desde el autodiagnóstico inicial hasta la finalización de la capacitación. La primera etapa incluye seis módulos asincrónicos de formación práctica, con una duración total aproximada de cinco horas, orientados a entender los fundamentos del comercio electrónico, crear publicaciones, mejorar la estrategia comercial y comenzar a operar dentro de Mercado Libre.

Para obtener el Certificado CLIC, los participantes deberán completar todos los módulos y contar con una cuenta de vendedor activa. Quien quiera realizarlo podría hacerlo ingresando a https://www.formacionclic.com/

Además de la plataforma abierta, CLIC contempla una segunda instancia de aceleración de seis semanas para un grupo de entre 30 y 40 organizaciones seleccionadas entre quienes hayan completado la primera etapa.

Esta fase incluirá mentorías grupales brindadas por Mercado Libre, contenidos avanzados, masterclasses abiertas y acceso a la Comunidad CLIC, un espacio de intercambio entre pares pensado para acompañar la activación comercial y potenciar las primeras ventas.

Actualmente, más de 300.000 PyMEs y emprendedores venden a través de Mercado Libre. Casi el 90% comercializa sus productos más allá de su ciudad de origen y, para el 49%, la plataforma representa su principal fuente de ingresos. Estos resultados muestran el impacto que puede tener el comercio electrónico en el crecimiento de los pequeños negocios cuando cuentan con las herramientas adecuadas.

Con CLIC, Mercado Libre refuerza su compromiso con la inclusión digital y el desarrollo económico local, acercando capacitación, tecnología y acceso concreto al comercio electrónico a más emprendedores de todo el país.