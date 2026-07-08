El Sheraton se sube al boom del delivery y lanza un nuevo servicio gastronómico

En sintonía con las nuevas tendencias de consumo y la evolución del mercado gastronómico local, Sheraton Mendoza Hotel anunció el lanzamiento oficial de BROOKS, su nueva unidad de negocios dedicada exclusivamente al servicio de envíos a domicilio de comida americana premium.

Con esta propuesta, el hotel cinco estrellas rompe las barreras de sus salones y restaurantes tradicionales para llevar su estándar culinario internacional directo a las mesas de los hogares mendocinos, combinando la practicidad del delivery con la excelencia de su cocina.

Sabores auténticos con sello de alta cocina

La propuesta gastronómica de BROOKS se centra en la autenticidad de la American Food, elaborada con materias primas seleccionadas y técnicas profesionales.

El menú incluye:

Burgers premium: Variedades con carnes seleccionadas, panes artesanales horneados en el hotel y combinaciones exclusivas de aderezos.

Variedades con carnes seleccionadas, panes artesanales horneados en el hotel y combinaciones exclusivas de aderezos. Finger food y guarniciones: Opciones clásicas americanas perfectas para compartir, acompañadas de papas rústicas y salsas de la casa.

Opciones clásicas americanas perfectas para compartir, acompañadas de papas rústicas y salsas de la casa. Opciones listas para disfrutar: Un packaging diseñado especialmente para conservar la temperatura y la textura ideal de cada producto durante el traslado.

Calidad internacional a un clic de distancia

El lanzamiento de BROOKS responde a una estrategia de diversificación del hotel, adaptándose a un público que busca experiencias gastronómicas de alto nivel sin salir de su casa.

El servicio opera bajo estrictas normas de seguridad alimentaria y calidad que caracterizan a la cadena internacional.

Los pedidos ya se encuentran disponibles a través de las principales plataformas de delivery de la provincia cubriendo una amplia zona de reparto en el Gran Mendoza.