Andén Inception: 50 lugares para startups en la primera Zona Económica Digital de Latinoamérica

La startup mendocina Andén anunció el lanzamiento de Inception, un programa que ofrece los primeros 50 lugares para startups y empresas tecnológicas que quieran integrarse desde sus etapas iniciales a la primera Zona Económica Digital de Latinoamérica.

La iniciativa busca crear una infraestructura que permita a compañías de base tecnológica y exportadoras de servicios operar en distintos mercados con menos fricciones regulatorias y administrativas, potenciando su capacidad de escalar globalmente desde el día uno.

El proyecto está liderado por Simón Puebla, Milagros Santamaría, Teófilo Beato y Santiago Bermúdez, quienes sostienen que “el talento en Latam ya existe” y que el desafío es generar condiciones para que pueda desplegarse sin barreras.

La elección de Mendoza como sede no es casual: la provincia se ha consolidado como uno de los polos más dinámicos de la Economía del Conocimiento en Argentina, con ventajas competitivas para atraer inversión, talento y empresas de alto crecimiento.

Con Andén Inception, el equipo busca sumar a las primeras compañías que quieran ser parte de este ecosistema pionero, combinando innovación, internacionalización y desarrollo territorial.