Una experiencia única: llega a Mendoza el Driving Experience Winter Tour 2026

Grupo Antelo y Avanim concesionario presentan Driving Experience Winter Tour 2026, una activación itinerante que permitirá al público local subirse, manejar y experimentar en primera persona las últimas novedades y prestaciones globales de marcas líderes como GWM, Changan, JMEV y Mitsubishi.

Tras recorrer con gran éxito puntos estratégicos de CABA, Rosario, Córdoba y Gran Buenos Aires, la gira nacional llega a su quinta y última parada en Mendoza del viernes 10 al domingo 12 de julio.

Quienes se acerquen a Palmares Valley no solo recibirán asesoramiento personalizado, sino que podrán participar de pruebas de manejo especialmente diseñadas y conocer en exclusiva el reciente y esperado lanzamiento de la marca: la nueva GWM Haval H6 PRO HEV.

"Luego de la gran recepción que tuvo nuestra propuesta de verano, decidimos redoblar la apuesta con una nueva edición que nos permita seguir generando experiencias cercanas con el público, llevando nuestros productos a espacios de alta circulación", destacaron desde Grupo Antelo.

Los modelos que se podrán manejar

El tour destaca por exhibir un line-up vanguardista que combina opciones híbridas, eléctricas y de combustión tradicional para distintos perfiles de conductores:

GWM: Haval H6 PRO HEV (lanzamiento), Haval Jolion HEV, la pick-up Poer, el 100% eléctrico Ora 03 y el todoterreno Tank 300.

Haval H6 PRO HEV (lanzamiento), Haval Jolion HEV, la pick-up Poer, el 100% eléctrico Ora 03 y el todoterreno Tank 300. Changan: CS55 Plus PHEV.

CS55 Plus PHEV. JMEV: El urbano Easy 3.

El urbano Easy 3. Mitsubishi: Las icónicas L200 y Outlander.

Agenda, horarios y turnos

La experiencia en Palmares Valley estará abierta al público el viernes de 15:00 a 19:00 horas, y el sábado y domingo de 11:00 a 19:00 horas.

Para evitar demoras y asegurar el lugar en los test drives, los interesados ya pueden agendar sus turnos de manera virtual ingresando a https://grupoantelo.com.ar/test-drive/.

Financiación exclusiva con Tasa 0%

Para potenciar las oportunidades de compra, Grupo Antelo anunció que —con el respaldo de Banco Santander— los modelos ORA 03, Tank 300 y Poer contarán con un beneficio comercial único durante los días del evento: los clientes podrán acceder a un préstamo de hasta $20.000.000 de pesos, en hasta 18 cuotas y con una tasa fija del 0%.