Mendoza Mentorea: experiencia y talento para acelerar empresas locales

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, lanzó una nueva edición de Mendoza Mentorea, el programa que promueve el fortalecimiento del ecosistema emprendedor de la provincia mediante el intercambio de conocimientos y la generación de vínculos estratégicos entre empresas jóvenes y personas con experiencia en el desarrollo empresarial.

La propuesta está dirigida tanto a empresas jóvenes que buscan potenciar sus capacidades como a mentores que deseen compartir su experiencia, acompañando procesos de crecimiento y consolidación de nuevos proyectos productivos.

"Con Mendoza Mentorea buscamos fortalecer el ecosistema emprendedor de la provincia generando espacios de aprendizaje colaborativo, donde la experiencia de empresarios y profesionales se convierta en una herramienta concreta para acompañar el crecimiento de nuevas empresas mendocinas.

Este programa refleja el compromiso del Ministerio de Producción con el desarrollo sostenible del talento local y la consolidación de emprendimientos con potencial de crecimiento», destacó la directora de Emprendedores y Cooperativas, Andrea Nallim.

Sobre el programa

Mendoza Mentorea es una iniciativa gratuita que propone un proceso de mentoría colaborativa entre empresas jóvenes y mentores. El programa no contempla financiamiento económico ni honorarios para quienes participan, sino que promueve un intercambio de experiencias, conocimientos y herramientas que aportan valor a ambas partes.

Cada proceso de mentoría contempla un diagnóstico inicial del emprendimiento, la definición de objetivos de trabajo, encuentros de seguimiento y una instancia final de evaluación.

Cronograma

8 al 19 de julio: convocatoria e inscripción de empresas jóvenes y mentores.

3 de agosto: anuncio de las duplas seleccionadas.

12 de agosto: lanzamiento oficial del programa.

10 de noviembre: finalización del período de mentorías y presentación de documentación.

26 de noviembre: entrega de reconocimientos durante la Semana Global del Emprendimiento.

¿Quiénes pueden participar?

Empresas jóvenes/Emprendedores

Podrán postularse personas jurídicas o físicas que desarrollen un emprendimiento radicado en Mendoza y que hayan iniciado su actividad comercial, con ventas formalizadas e inscripción vigente en ARCA (AFIP) y ATM.

Además, los emprendimientos deberán:

Contar con un plan de negocios consolidado.

Haber iniciado sus operaciones y realizado sus primeras ventas.

Poseer un modelo de negocio validado.

Contar con una cartera de clientes y vínculos con proveedores, socios u otros actores del ecosistema emprendedor.

Completar el formulario de postulación y presentar la documentación requerida.

Mentores

Podrán postularse personas jurídicas o físicas con trayectoria empresarial o experiencia en el ecosistema emprendedor que deseen compartir sus conocimientos y acompañar el crecimiento de otros emprendimientos.

También podrán postularse instituciones públicas o privadas vinculadas al ecosistema emprendedor interesadas en incorporar esta herramienta dentro de sus acciones.

Los postulantes deberán reunir las siguientes condiciones:

Contar con experiencia en la gestión, puesta en marcha y desarrollo de emprendimientos.

Tener disponibilidad para participar en encuentros presenciales y virtuales.

Poseer conocimientos comprobables o experiencia en áreas vinculadas al desarrollo empresarial, como planificación de negocios, procesos administrativos, aspectos legales y tributarios básicos, herramientas digitales u otras temáticas relacionadas.

Beneficios

Para empresas jóvenes

Acompañamiento personalizado por parte de referentes con experiencia.

Acceso a capacitaciones y generación de redes de contacto.

Visibilización institucional del emprendimiento.

Para mentores

Integración al ecosistema emprendedor provincial.

Participación en actividades de formación y networking.

Incorporación a la base de capacitadores de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas.

¿Cómo funciona?

El programa contempla un evento de lanzamiento y uno de cierre, además de cuatro encuentros virtuales de dos horas cada uno durante un período de tres meses.

En ese proceso se realiza un análisis del emprendimiento, se establecen objetivos de trabajo, se efectúa un seguimiento de los avances y se mantiene una comunicación permanente con el equipo técnico de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas.

Inscripciones

Las postulaciones estarán abiertas del 8 al 19 de julio y deberán realizarse a través de la plataforma Mendoza x Mí.

Quienes deseen obtener más información podrán comunicarse por correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 261 334 0461.