Vuelve La India: el clásico de los lomos que revive la nostalgia mendocina

La India Sandwich, uno de los íconos gastronómicos más recordados por los mendocinos, está de regreso. Después de casi cuatro años de ausencia, la tradicional casa de lomos y barrolucos retoma su historia bajo un modelo renovado que responde a las tendencias actuales de consumo: delivery y retiro en el local.

El proyecto, liderado por la segunda generación de la familia Bauzá, apuesta a mantener intacta la esencia que marcó a varias generaciones, pero con una propuesta más ágil y adaptada a los hábitos de hoy.

“La nostalgia del público fue clave para volver. Queremos que la marca siga siendo parte de la memoria colectiva, pero también conquistar a los jóvenes con una carta más acotada y productos pensados para compartir”, explican sus dueños.

El nuevo local, ubicado en Godoy Cruz, funcionará como centro de distribución propio y estará operativo de martes a domingo, de 20 a 00 horas, a través de las principales apps de envío y en formato take away.

La India conserva sus clásicos abundantes —como el emblemático provolomo con palta— y suma opciones que dialogan con el mercado actual de hamburguesas. Con un esquema low-cost y sin atención en mesas, la marca busca optimizar procesos sin resignar calidad ni abundancia, pilares que la convirtieron en un verdadero símbolo de la gastronomía mendocina.