lunes 13 de julio de 2026 - Edición Nº5943
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Empresas Y Negocios | 13 jul 2026

Guchini, la sanguchería mendocina que pisa fuerte en Córdoba y ya apunta a Buenos Aires

08:00 |Con base de producción propia, la marca nacida en Mendoza acelera su plan de expansión nacional y proyecta desembarcos estratégicos en Capital Federal, la Costa Atlántica y hasta Uruguay.

Fede Robello es el creador de Guchini, una de los emprendimientos furor en la provincia.

El emprendimiento mendocino Guchini eligió Córdoba para dar su primer paso fuera de la provincia y el resultado fue inmediato: en apenas un mes de operación, el local de Nueva Córdoba sostiene un promedio de 300 sándwiches gourmet vendidos por día y validó su propuesta en una de las plazas gastronómicas más competitivas del país.

La apuesta incluyó más de US$ 100.000 de inversión y la instalación de un centro de producción propio, clave para garantizar calidad y volumen en el mercado cordobés. “Decidimos abrir en temporada baja para ajustar la operación y preparar al equipo sin colapsar el servicio. El público nos respondió con filas desde el primer día”, explican desde la marca.

Con cuatro locales activos —tres en Mendoza y uno en Córdoba—, la hoja de ruta de Guchini es ambiciosa: abrir un punto rutero en una estación de servicio camino a Chile, instalar un local insignia en Buenos Aires con centro de distribución mayorista y sumar módulos de verano en la Costa Atlántica o Punta del Este.

El objetivo final es claro: convertirse en la sanguchería número uno de Argentina en los próximos cinco años. Para eso, la marca mendocina apuesta a una red federal de ocho sucursales en el corto plazo y ya mantiene conversaciones con inversores uruguayos y chilenos para cruzar fronteras.

Con fuerte presencia en redes sociales y un modelo de negocio que combina franquicias con producción propia, Guchini busca consolidar su identidad mendocina y transformarla en un sello nacional de innovación gastronómica.

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