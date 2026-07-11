Las Leñas pone fecha: cuándo arranca la temporada pese a la falta de nieve

El complejo de esquí Las Leñas, uno de los más importantes del continente, abrirá sus puertas este fin de semana, aunque lo hará de manera parcial, por la ausencia de nevadas de peso.

Desde el centro de esquí confirmaron que este sábado 11 de julio se hará la inauguración oficial de la temporada. “Toda la cordillera está con problemas. Todos los centros están abriendo de forma similar a la nuestra. Se trata de aperturas parciales, con algunas pistas para practicar esquí, todas hoy con nieve artificial”, señaló a este diario Fernando Passano, gerente de Actividades de Montaña de Las Leñas.

A la falta de nevadas, se suma la previsión de la llegada del fenómeno “Super Niño”, lo que provocaría tormentas extremas, que, al no estar acompañadas por una baja isoterma, podrían traer grandes lluvias y vientos, en lugar de nevadas concretas que permitan cubrir las laderas de los cerros para la práctica del deporte. De hecho, hay quienes estiman que podrían darse precipitaciones níveas tardías, incluso en meses como octubre y noviembre.

Por lo pronto, en Las Leñas, algunas jornadas de temperaturas gélidas han permitido activar las máquinas que fabrican nieve. En total, el complejo cuenta con 51 cañones terrestres y 3 aéreos. Los aparatos funcionan a temperaturas bajo cero, lo que les permite mezclar agua y aire a máxima presión y producir cristales de hielo, superando los 100 metros cúbicos por hora. Por tal motivo, frente a las condiciones climáticas indeseadas, se los suele utilizar durante la noche, cuando se registran las marcas térmicas más bajas.

“Durante las últimas semanas hemos trabajado de manera ininterrumpida en la fabricación de nieve y, por medio de la presente, queremos comunicarles que la temporada 2026 de Valle de Las Leñas dará comienzo el próximo sábado 11 de julio”, informó Las Leñas al inicio de esta semana.

Las pistas habilitadas

Con el correr de los días, la empresa a cargo de la concesión del valle fue modificando los sitios que finalmente estarán disponibles. En un principio se había comunicado que en esta primera etapa se habilitarían casi 3,5 kilómetros de pistas, correspondientes a Eros I, Venus, Neptuno, Parque Infantil, sumados al Parque Aventura, que ya se encuentra abierto.

Sin embargo, en las últimas horas, informaron un cambio: “Desde Valle de Las Leñas informamos que, debido a las condiciones climáticas registradas en las últimas 48 horas, no será posible habilitar la pista Neptuno a partir del sábado 11 de julio, tal como estaba previsto”, explicaron desde la compañía.

Explicaron en el mismo texto que las intensas lluvias producidas durante este período han generado complicaciones que impiden contar con las condiciones necesarias para poner esta pista de esquí intermedio en funcionamiento de manera segura, por lo que, por ahora, solo estarán en funcionamiento las áreas para principiantes.

“De acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas, iremos informando las novedades y el avance de los trabajos para su pronta habilitación. Asimismo, queremos informar que, si las condiciones lo permiten, el sábado 11 de julio estarán habilitados Eros I, Venus, el Parque Infantil y el Parque Aventura”, aclararon desde el complejo.

Las autoridades de la concesión no descartaron que finalmente pueda habilitarse Neptuno. “Vamos a esperar qué nos deja una posible tormenta en las próximas horas”, confiaron.

Dada la incertidumbre, la empresa aún no ha publicado la tarifa diaria que deberán pagar los esquiadores que visiten el valle a partir del sábado. La tarifa para temporada alta, que se aplicaría si todas las pistas estuvieran habilitadas, es de $180.000 para los adultos.

“Los pronósticos de nevadas son dinámicos y pueden variar día a día, por ello, a medida que las condiciones de nieve y clima lo permitan, iremos habilitando progresivamente nuevos sectores de la montaña”, agregaron desde la empresa, que también continúa trabajando sobre la pista Minerva, con el objetivo de ponerla en funcionamiento a la mayor brevedad posible.

Toda la expectativa está puesta en lo que ocurra en los próximos días y semanas. Fuente: LaNación