La NBA abrió su primera tienda oficial del interior del país en Mendoza

El paisaje en la lateral oeste del Acceso Sur (Paso de los Patos) y Moldes ya mostraba un fuerte desarrollo comercial: estaba el Paseo Dorrego, un centro comercial con propuestas gastronómicas y de indumentaria, liderados por un conocido supermercado.

Frente al Paseo Dorrego, al otro lado de calle Moldes, apareciera una nueva propuesta comercial. Lo destacable es que se trata de un local de más de 1.000 metros cuadrados en el que se asienta el emprendimiento de Ami Group, que llega con una marca poderosa a la provincia: NBA Store, el espacio que ofrece productos oficiales de la poderosa liga de basket de Estados Unidos. Este comercio es el segundo en Argentina y el primero del interior del país.

NBA Store busca generar experiencias y comunidad y ofrece una amplia gama de productos oficiales y artículos de colección de la NBA: camisetas de jugadores actuales y retirados, ropa para aficionados, gorras, calzado, pelotas de baloncesto y accesorios, los mismos que se ofrecen en cualquier otra tienda NBA del mundo, incluso productos exclusivos que las marcas no pueden ofrecer en otros comercios deportivos.

Además, la tienda cuenta con diversos elementos interactivos para los seguidores, entre ellos una cancha cubierta de 3×3, una exhibición con huellas y objetos autografiados por jugadores y leyendas de la NBA, así como una cafetería temática de la NBA.

El establecimiento también albergará eventos para los aficionados, como reuniones para ver partidos y visitas de jugadores y leyendas de la NBA.

NBA Store abrió sus puertas este 9 de julio.

Además de Calvente, estuvieron presentes Amílcar Torres (presidente de Ami Group), Carlos Bocassi (gerente general), el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Guaymallén Ignacio Conte, el director de Educación y Deportes Pablo Álvarez y el subdirector de Deportes Emiliano de Marco.