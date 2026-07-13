Experiencia única en Cuyo: llega la muestra que invita a jugar, crear y "vencer" a los monstruos

La Ciudad de Mendoza inauguró la muestra Universo Monstriña en Mendoza, una propuesta interactiva de la artista visual, ilustradora y realizadora audiovisual María Verónica Ramírez, que llegó por primera vez a la provincia para dar inicio a un proyecto federal que busca recorrer distintos puntos del país.

La apertura fue encabezada por el intendente Ulpiano Suarez y contó con la presencia de la subsecretaria de Cultura, Laura Fuertes; la senadora nacional, Mariana Juri; el secretario general de La Bancaria Seccional Mendoza, Sergio Giménez; la artista María Verónica Ramírez; la curadora de la muestra, Sabina Alicia Villagra; además de autoridades municipales, concejales, legisladores, vecinos y familias.

En ese marco, el intendente y el secretario general de La Bancaria firmaron un convenio de colaboración que formalizó el trabajo conjunto entre ambas instituciones para impulsar propuestas culturales abiertas a la comunidad.

El acuerdo consolidó el modelo de articulación público-privada que hizo posible la llegada de Universo Monstriña a la Ciudad y reafirmó el compromiso de seguir promoviendo iniciativas que amplíen el acceso a la cultura de calidad.

La propuesta -que podrá visitarse de miércoles a viernes, de 10 a 19, y los sábados y domingos, de 16 a 20, con entrada libre- fue organizada por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Cultura, junto con La Bancaria Seccional Mendoza, y contó además con el acompañamiento del Banco Galicia, el aporte de la Ley de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y la colaboración del Corralón Luján.

Durante la inauguración, el intendente destacó que la concreción de la muestra fue posible gracias al trabajo conjunto entre las instituciones involucradas. “Cuando se trabaja en equipo y con un propósito común, las cosas se consiguen. Apenas surgió la posibilidad de traer Universo Monstriña a la Ciudad, los equipos de La Bancaria y de la Municipalidad comenzaron a trabajar para hacerlo realidad”, expresó.

Ulpiano también valoró el aporte del sector privado y remarcó la importancia de seguir fortaleciendo herramientas que favorezcan este tipo de iniciativas culturales. En ese sentido, manifestó su deseo de que Mendoza cuente con una ley de mecenazgo que permita profundizar la articulación entre el ámbito público y privado para acercar la cultura a más personas.

El jefe comunal recordó además que el espacio donde hoy funciona el MMAMM fue reinaugurado en octubre de 2021 con el objetivo de ampliar el acceso a propuestas culturales y celebró que, desde entonces, más de 260 mil personas hayan recorrido las muestras presentadas allí, en el Anexo MMAMM y en el teatro Julio Quintanilla.

Respecto de la llegada de la exposición, afirmó que se trató de “un sueño cumplido”, ya que hasta ahora el universo de Monstriña se había desarrollado principalmente en Buenos Aires. “Esta muestra también permite federalizar la cultura y ojalá, una vez que finalice su paso por Mendoza, pueda continuar recorriendo otras ciudades del país”, señaló.

En ese marco, el intendente Ulpiano Suarez anunció además el compromiso de impulsar visitas de Monstriña a escuelas alejadas de los centros urbanos para que más niños puedan acceder a la experiencia.

Antes de finalizar, agradeció especialmente a La Bancaria, al Banco Galicia y a los equipos municipales que hicieron posible el proyecto, destacando el trabajo de quienes “muchas veces no aparecen en las fotos, pero hacen posible que estas iniciativas sucedan”.

Por su parte, María Verónica Ramírez expresó su emoción por concretar un anhelo que llevaba muchos años gestándose. Recordó que el personaje nació en 2013 y que, desde sus primeras muestras, el gran sueño fue que pudiera recorrer todo el país.

“Monstriña abrió puertas inesperadas. Llegaron las muestras interactivas, pasamos por distintos espacios culturales y siempre imaginamos que este universo pudiera viajar. Hoy ese sueño comienza a hacerse realidad”, sostuvo.

La artista explicó que el proyecto tiene dos dimensiones: una vinculada a las publicaciones y al trabajo individual del dibujo, y otra profundamente colectiva, que es la de las muestras participativas. “Esta es la parte que más disfrutamos porque se construye en equipo y termina de completarse con el público. Se sueña con otros y se comparte con otros”, afirmó.

Verónica recordó además que el proyecto para llegar a Mendoza comenzó a gestarse junto a La Bancaria en 2019 y agradeció a todas las personas e instituciones que hicieron posible la exposición, desde los equipos curatoriales y de producción hasta quienes participaron en el montaje. Finalmente, invitó a recorrer la muestra recordando una de las frases que acompañan el universo de Monstriña: “Cada vez que jugamos, imaginamos y creamos juntos, el mundo se vuelve un lugar un poco más grande”.

La exposición propone un recorrido inmersivo pensado para niños, jóvenes y adultos. A lo largo de las salas, el público puede descubrir más de 50 ilustraciones originales y participar de distintas estaciones interactivas donde el juego, la imaginación y la creatividad son protagonistas.

Durante la inauguración, decenas de niños dibujaron y pintaron en los espacios especialmente preparados para ellos, participaron de propuestas con tizas blancas sobre fondos negros, exploraron juegos, proyecciones de sombras y compartieron actividades inspiradas en el universo de Monstriña, un personaje que invita a reflexionar sobre los propios miedos con humor, ternura y curiosidad.

Al cierre del acto, las autoridades dejaron formalmente inaugurada la muestra y agradecieron especialmente al equipo del Museo Municipal de Arte Moderno por el trabajo realizado para hacer posible la propuesta.

Universo Monstriña en Mendoza podrá visitarse de miércoles a viernes, de 10 a 19, y los sábados y domingos, de 16 a 20, con entrada libre, en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM).