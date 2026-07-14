Atención restoranes y gastronómicos: Uber Eats ya está disponible en Mendoza (cómo registrarse)

A pocas semanas de anunciar su relanzamiento, Uber Eats ya está disponible en Mendoza. Desde hoy, usuarios de Gran Mendoza pueden pedir comida y otros productos desde la misma aplicación de Uber que ya utilizan para moverse por la ciudad.

Asimismo, restaurantes y comercios locales cuentan con una nueva herramienta para llegar a

más consumidores e impulsar el crecimiento de sus negocios.

El lanzamiento forma parte de la estrategia de Uber de seguir consolidando una plataforma cada vez más integrada, que reúne soluciones de movilidad y delivery en una única aplicación, ofreciendo una experiencia más simple tanto para usuarios como para comercios.

"Mendoza tiene una identidad gastronómica muy fuerte y creemos que existe una gran oportunidad para seguir acercando la oferta de restaurantes y comercios locales a más personas. En cada ciudad donde llega Uber Eats buscamos construir una propuesta que refleje la identidad local y potencie aquello que hace único a su ecosistema gastronómico.

Este es solo el primer paso: nuestra intención es continuar expandiendo la cobertura para que cada vez más mendocinos puedan acceder a la plataforma.", afirmó Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats para Argentina.

Con Uber Eats, los comercios pueden acceder a herramientas tecnológicas para ampliar su alcance, aumentar su visibilidad y gestionar sus pedidos de manera más eficiente. Al mismo tiempo, la plataforma acerca a los usuarios una oferta gastronómica cada vez más amplia sin necesidad de descargar una nueva aplicación, integrando movilidad y delivery en una única experiencia.

Además, la compañía compartió su visión de largo plazo para Mendoza, donde explora iniciativas como "Salir a comer", una opción que busca acercar a usuarios y visitantes a restaurantes, bodegas y otras experiencias gastronómicas desde la misma app de Uber, contribuyendo al desarrollo del ecosistema turístico y gastronómico local.

Como parte de esta estrategia integrada, Uber también ampliará en Mendoza los beneficios de Uber One, su programa de membresía. Por el mismo valor de la suscripción, los usuarios accederán a las ventajas que ya ofrece para movilidad y se sumarán promociones y beneficios exclusivos en delivery, consolidando una experiencia más simple y completa dentro de una única aplicación.