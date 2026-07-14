Cuáles son los nuevos restorantes mendocinos recomendados por la Guía Michelin

Mendoza volvió a destacarse en la escena gastronómica internacional tras la presentación de la edición 2026 de la Guía Michelin Buenos Aires & Mendoza. Por tercer año consecutivo, la provincia recibió importantes distinciones que ratifican la calidad de su cocina, el talento de sus profesionales y el trabajo sostenido entre el sector público y el privado para posicionar a la gastronomía como uno de los principales atractivos turísticos del destino.

En ese marco, el gobernador de Mendoza destacó el valor de esta articulación y expresó: «El trabajo conjunto entre el Gobierno de Mendoza y el sector privado para potenciar la gastronomía hace que siga siendo una de las más destacadas del planeta.

“Mendoza sigue apostando al turismo y a la gastronomía como motor de crecimiento y generación de empleo. El prestigio de nuestros restaurantes se extiende a toda la cadena de valor de los alimentos, lo que favorece también a la exportación de los mismos”, agregó Cornejo.

Entre las principales novedades, tres restaurantes mendocinos obtuvieron por primera vez una Estrella Michelin: Cal (Tupungato), Centauro y La VidA, reconocimiento que distingue a establecimientos con una cocina de excelencia y que merecen una parada en el camino.

Además, Cal recibió la Estrella Verde Michelin, una distinción que reconoce el compromiso con la gastronomía sostenible a partir de su filosofía de trabajo, la selección de materias primas, el respeto por los productos de estación y la estrecha colaboración con productores locales.

La provincia también amplió su presencia entre los restaurantes recomendados por la prestigiosa guía.

En esta edición se incorporaron Antigal Authentic Flavors, Awasi-Mendoza, Clos de Chacras, Crux, Diam’s y Nube, propuestas que enriquecen la oferta gastronómica mendocina y reflejan la diversidad de estilos y experiencias que caracterizan al destino.

A su vez, seis restaurantes mendocinos conservaron su Estrella Michelin, confirmando la consistencia de su propuesta culinaria: Angélica Cocina Maestra, Azafrán, Brindillas, Riccitelli Bistró, Vigil y Zonda Cocina de Paisaje.

Gwendal Poullennec, director internacional de las Guías Michelin ha declarado: “Me complace presentar la Guía Michelin Buenos Aires & Mendoza 2026, una publicación que demuestra la increíble vitalidad de la hostelería en Argentina.

Los inspectores, a través de los 89 restaurantes citados en las diferentes categorías, han quedado gratamente sorprendidos por la variedad de ofertas, con una amplia amalgama de estilos en la ciudad de Buenos Aires y un seductor foco gastronómico en la provincia de Mendoza, donde dan un paso más allá para hablarnos en detalle del territorio circundante, con sus huertas, ríos y montañas”.

“A nivel culinario, vemos que el fuego y las brasas continúan siendo el eje central de la propuesta, con las maravillosas carnes argentinas como grandes protagonistas. Por otra parte, los inspectores ven una evolución técnica en torno a las maduraciones -también de pescados- y una clara vuelta a los orígenes, con una apuesta por el uso de productos nacionales”.

“A su vez, la oferta vinícola se ha convertido en algo vital, con restaurantes que ofrecen maridajes exclusivos que elevan la experiencia final del comensal”, finalizó Poullennec.

La excelencia mendocina también fue reconocida a través de dos premios individuales otorgados por la Guía Michelin. El Michelin Guide Young Chef Award fue para Enzo González Petra, de 28 años, chef del restaurante Cal, por una propuesta gastronómica profundamente vinculada con el territorio, basada en productos de la propia finca y de pequeños productores locales.

En tanto, el Michelin Guide Sommelier Award 2026 distinguió a Camila Torta, responsable de la cava del restaurante Azafrán, por su destacada labor en la difusión de la cultura del vino y su capacidad para enriquecer la experiencia gastronómica a través del servicio y la selección de etiquetas.

Cal (Mendoza)

Escondido entre los paisajes del suroeste de Mendoza, este rincón merece desviarse del camino. Al final de una ruta sinuosa espera una finca-bodega familiar con mucho encanto (Sitio La Estocada), envuelta por la mirada visionaria de Matías Michelini.

La terraza cubierta, la cocina abierta y el calor del fuego crean una atmósfera muy especial. Enzo González Petra, el chef, propone un menú de 7 pasos que nace de la propia tierra, entre la huerta, la granja y el río andino.

Centauro (Mendoza)

¡Alma, sabor y personalidad! Esta antigua casona, reconvertida en restaurante, lo tiene todo: historia, rincones con encanto y una propuesta gastronómica que engancha desde el primer bocado.

Aris Pabón, el joven chef colombiano, firma un menú degustación creativo, sabroso y con mucha actitud. ¿Un imprescindible? Los Langostinos con salsa meunière, presentados con un punto lúdico tremendamente seductor. Y para rematar, una carta líquida a la altura: cervezas artesanales, buenos vinos y cócteles de autor para alargar la experiencia.

La VidA (Mendoza)

En Chacras de Coria, a pocos minutos de Mendoza, Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites propone una experiencia donde el vino manda de principio a fin.

Todo empieza incluso antes de sentarte a la mesa: la llegada entre árboles, la bienvenida cuidada y un primer pasopor el bar, con aperitivos y cóctel, marcan el tono. Después, en un comedor con aire contemporáneo y cocina a la vista, entra en escena el menú de 7 pasos de Flavia Amad Di Leo, un recorrido que conecta cocina y vinificación con técnica, detalle y grandes vinos de la casa.

La selección incorpora 13 nuevos Recomendados

Lo que mejor define la vitalidad o el dinamismo gastronómico de un país es, sin duda, la aparición de nuevos Recomendados. Para los inspectores es un auténtico placer encontrar estas propuestas. Este año ha sido especialmente fructífero, con 13 novedades (siete en Buenos Aires y seis en Mendoza) que elevan el número total de recomendados a 64 establecimientos.

Nuevos recomendados en Mendoza:

Antigal Authentic Flavors

Awasi – Mendoza

Clos de Chacras

Crux

Diam’s

Nube

Cal se une a la Comunidad de Estrellas Verdes

En base a sus decisiones, su filosofía de trabajo, la selección de materias primas y el respeto por la temporada, en colaboración con los productores del entorno, los restaurantes que lucen la Estrella Verde ofrecen la visión de una cocina diferente, esa que da forma a la gastronomía del mañana.

Con estas premisas, realmente inspiradoras, el mendocino restaurante Cal, bajo la dirección del chef Enzo González Petra, se une al grupo de restaurantes que, por sus buenas prácticas, conforman esta comunidad internacional.

Los cuatro Michelin Special Awards

Los Premios Especiales de la Guía Michelin buscan reconocer a esas personas excepcionales que, gracias a sus habilidades y sabiendo trabajar en equipo, elevan la singularidad de cada establecimiento, haciendo partícipes de su pasión a los comensales y transformando la experiencia en un momento memorable. Dos de estos premios quedan en Mendoza.

The Michelin Guide Sommelier Award: El premio de la Guía Michelin al mejor Sommelier 2026 es para Camila Torta, la responsable de la bodega en Azafrán (Mendoza). Su relación con el vino trasciende lo profesional (su madre, Mariana Torta, también es una reconocida sommelier) y cala en el comensal, utilizando cada etiqueta como una oportunidad para contar historias y transmitir sus virtudes desde una mirada dinámica, sensorial y basada en la experiencia directa.

The Michelin Guide Young Chef Award: El premio es para Enzo González Petra (28 años), el chef al frente del restaurante Cal (en Sitio La Estocada, Mendoza). Allí,propone un único menú degustación que refleja los ciclos naturales; en base a los ingredientes de la finca, propios de una agricultura ecológica y biodinámica que, en sus manos, adquiere valor y toma un protagonismo inusitado en cada plato.

Hoteles

A la selección de restaurantes de Buenos Aires & Mendoza se suma la selección de hoteles de la Guía Michelin, que reúne los alojamientos más singulares y fascinantes del país y de todo el mundo (que se anunciaron en octubre de 2025).

Todos los hoteles incluidos en la Guía han sido seleccionados por su extraordinario estilo, servicio y personalidad —con opciones para todos los presupuestos— y se pueden reservar a través de la Guía Michelin.

La selección en Argentina incluye los hoteles más espectaculares, entre los que se encuentran propuestas tan singulares como el Four Season Hotel Buenos Aires, que personifica la elegancia de esa ciudad, el Eolo – Patagonia’s Spirit, ideal para desconectar en medio del silencio de los paisajes gélidos del sur, el exclusivo Awas Iguazú, un refugio en plena selva que resulta perfecto para explorar las impresionantes cataratas del Iguazú y, ya emplazados en los famosos viñedos de Mendoza y Luján de Cuyo, la villa colonial de Cavas Wine Lodge o el maravilloso Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites.

Estos nuevos reconocimientos consolidan a Mendoza como uno de los principales polos gastronómicos de la región, donde la alta cocina, el vino, los productos locales y la identidad territorial conforman una propuesta de nivel internacional.

Con una política sostenida de promoción turística y el fortalecimiento de la gastronomía como producto estratégico, Mendoza continúa posicionándose como un destino de excelencia, impulsando el desarrollo económico, la generación de empleo y la proyección internacional de su identidad culinaria.