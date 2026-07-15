Atención odontólogos! Llega a Mendoza un formación de posgrado con nivel europeo

Mendoza suma una nueva propuesta internacional para la formación de posgrado en odontología. PGO UCAM, el centro de posgrados de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), referente internacional en odontología y formación de profesionales de la salud, eligió la provincia para abrir su primera sede local y desarrollar programas académicos con estándares europeos.

La decisión no fue casual. Desde hace tiempo, la universidad venía observando el crecimiento de Mendoza como un polo de talento, innovación y educación en la región. Encontró una comunidad profesional con una sólida formación de base y una demanda creciente por experiencias académicas internacionales que complementen la oferta existente.

"Mendoza ya es una provincia universitaria. No llegamos a un desierto educativo, sino a un ecosistema que ya tiene un enorme potencial. Nuestro objetivo es sumar una propuesta diferente, conectada con el mundo profesional y con una mirada internacional que amplíe las oportunidades de los odontólogos de la región", explica Néstor Castillo, director de PGO UCAM Mendoza.

Visión compartida

La apertura de la sede responde a una visión compartida entre ambas instituciones. A partir de distintas misiones institucionales y del trabajo conjunto desarrollado durante los últimos años, comenzó a tomar forma un proyecto que hoy busca tender un puente entre Murcia y Mendoza, acercando la experiencia europea en formación de posgrado a los profesionales locales.

El desembarco también representa una apuesta por el lugar que hoy ocupa Mendoza en el mapa regional. Su ecosistema universitario, el crecimiento de la economía del conocimiento, el desarrollo tecnológico y su ubicación estratégica como vínculo con Chile y el resto del Mercosur fueron factores que terminaron de consolidar la decisión.

Para la provincia, el impacto trasciende la incorporación de nuevos programas académicos. La llegada de una institución internacional contribuye a fortalecer el posicionamiento de Mendoza como destino de formación de posgrado, favorece el intercambio de conocimiento y atrae a profesionales de otras provincias y de países vecinos que realizarán sus instancias presenciales en la provincia.

«Durante muchos años, quienes buscaban una formación de posgrado con estándares europeos debían trasladarse a Buenos Aires o al exterior. Hoy esa posibilidad está en Mendoza. Eso permite que el talento permanezca en la provincia, siga desarrollándose aquí y, al mismo tiempo, acceda a una red académica y profesional de alcance internacional», agrega Castillo.

Los programas se desarrollan bajo el sistema europeo de créditos ECTS, que facilita el reconocimiento académico internacional, y cuentan con un cuerpo docente integrado por especialistas, investigadores y profesionales de amplia trayectoria.

Los tres programas para comenzar en 2026

La oferta académica de PGO UCAM Mendoza comenzará con dos másteres y una especialidad, todos orientados a responder a las nuevas demandas de la odontología y de la formación universitaria.

La Especialidad en Docencia Integral Universitaria , cuyo inicio está previsto para agosto de 2026, está dirigido a profesionales interesados en fortalecer sus conocimientos clínico y científico en saber enseñable y adquirir la visión necesaria para gestionar el aula y los entornos virtuales mediante metodologías innovadoras y un fuerte enfoque humanístico.

, cuyo inicio está previsto para agosto de 2026, está dirigido a profesionales interesados en fortalecer sus conocimientos clínico y científico en saber enseñable y adquirir la visión necesaria para gestionar el aula y los entornos virtuales mediante metodologías innovadoras y un fuerte enfoque humanístico. El Máster en Implantología Integral: Rehabilitación, Periodoncia, Ortodoncia y Flujo Digital iniciará en septiembre de 2026 y propone una formación interdisciplinaria que integra cirugía, rehabilitación y flujo digital en un mismo programa con el desarrollo y especialización en el campo digital para lograr un resultado de tratamiento exitoso.

En octubre de 2026 comenzará el Máster en Ortopedia y Ortodoncia Clínica Cráneo Dentofacial, un programa con enfoque cráneo-cérvico–mandibular que fusiona el análisis clínico tradicional con Inteligencia Artificial, flujos digitales, diagnóstico tridimensional, ortopedia interceptiva y biomecánica de última generación

Las inscripciones para los tres programas ya están abiertas.

Para más información: [email protected] | 2617750088