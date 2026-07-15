Mendoza marca tendencia: estudiantes y docentes se forman en chino mandarín

Más de 290 estudiantes y docentes finalizaron con éxito la primera etapa del curso de idioma chino mandarín, una propuesta formativa impulsada por la Dirección General de Escuelas junto con el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, con el objetivo de fortalecer el acceso a nuevas oportunidades de aprendizaje.

Desde el gobierno escolar destacaron que, durante estos primeros meses de cursado, los participantes incorporaron conocimientos sobre el idioma y la cultura china en un espacio de formación que promueve el desarrollo de competencias lingüísticas, el diálogo intercultural y la construcción de vínculos educativos con proyección internacional.

El satisfactorio desarrollo de esta primera etapa fue posible gracias al compromiso, la responsabilidad y la constancia demostrados por los estudiantes y docentes, así como al acompañamiento permanente de las familias y de las instituciones educativas participantes.

La propuesta se desarrolla en el marco del trabajo articulado entre la Dirección General de Escuelas y el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, y fortalece las políticas educativas orientadas a ampliar las oportunidades de formación y cooperación internacional para la comunidad educativa mendocina.

Desde la Coordinación de Cooperación Educativa reconocieron especialmente el esfuerzo y la dedicación de todos los participantes, cuyo entusiasmo permitió alcanzar los objetivos previstos para esta primera etapa del año.

“En este sentido, nos iremos preparando para vivir juntos la X Semana de la Cultura China en Mendoza, que se realizará durante la semana del 13 de octubre. Oportunamente, se informarán todas las actividades previstas para este gran evento”, informaron desde la DGE.

Luego del receso escolar de invierno, las actividades se reanudarán durante el segundo semestre, dando continuidad a una propuesta que año tras año crece y se consolida como un espacio de formación de excelencia para estudiantes y docentes de la provincia.