Es mendocino, creó una solución global para el sector energético y cautivó a la Casa Blanca

Splight es una empresa dedicada al desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas que permiten aumentar la capacidad de transmisión de energía eléctrica.

Su fundador, Fernando Llaver, nació en Rivadavia, Mendoza hace 50 años y es contador. Antes de crear Splight, fue gerente de Dixtrocuyo, una de las principales compañías de transmisión eléctrica del país, a donde lideró proyectos vinculados a la energía renovable.

Además, estuvo al frente de una empresa de automatización en Chile, perteneciente al mismo grupo, lo que fortaleció su visión sobre la innovación aplicada a esta industria. De hecho, una inquietud recurrente que aparentemente no se podía resolver, fue el punto de partida para lo que vendría después.

“Desarrollábamos algoritmos y debíamos estar atentos ante las posibles fallas de la red, como si fuera el disyuntor del tablero eléctrico en una casa. Sin embargo, algo no funcionaba bien. Por ejemplo, se generaba un parque de energías renovables de 100 MW, que costaba 100 millones de dólares, y solo se podía inyectar la mitad. Yo pensaba: ‘¿cómo no podemos darnos cuenta, antes de invertir, que 100 megas no caben en la red? Esto es un loop que debemos cambiar”, cuenta.

Del problema a la innovación

La causa del desfasaje que detectaba Fernando es que se operaba al 50 % de la capacidad física instalada. Como las explicaciones de los ingenieros no lo convencían, el emprendedor decidió comenzar a investigar por su cuenta y para eso convocó a un grupo de científicos y especialistas en Matemática, Ingeniería, Física e Inteligencia Artificial.

“Conformamos un equipo nivel 1000 junto a Thomas Vadora, Carlos Caldart, Pablo Mamani y Guillermo Quirantes y llegamos a la conclusión de que sí se podía ampliar esta capacidad. El problema no era de aquí, sino que era global e implicaba un negocio de trillones de dólares. Sin dudas, el mayor valor estaba en los data centers de Estados Unidos”, relata.

En 2021, los 5 profesionales decidieron asociarse y fundar “Splight”. Capital propio más el apoyo de un inversor ángel mendocino radicado en Estados Unidos dieron el primer impulso para el desarrollo de la compañía.

“Invertí los ahorros de toda mi vida y luego entró al negocio un empresario de la provincia que pisa fuerte en el sector de la infraestructura global y entendió rápidamente el valor del problema que buscábamos resolver.

El paso siguiente fue levantar nuestra primera ronda de capital por un monto de USD 1 millón y medio, lo que nos permitió instalarnos en Silicon Valley. Esta operación la hicimos a través de Draper Cygnus, compañía de capital de riesgo para proyectos tecnológicos de Latinoamérica con potencial global. Una de sus integrantes es la empresaria mendocina Valentina Terranova, a quien le estamos muy agradecidos”, destaca Llaver.

En total, desde su apertura, la compañía ha levantado USD 26,5 millones.

Una empresa global

El crecimiento de Splight fue rápido y sostenido. Se sede central se ubica en San Francisco y cuenta con oficinas en Nueva York, Austin, Dallas, Atlanta, Santiago de Chile y Madrid. El equipo de trabajo está conformado por alrededor de 80 personas, en su mayoría ingenieros norteamericanos y argentinos.

Sus principales clientes están en Estados Unidos, Perú, Chile y Panamá. En Argentina, la compañía avanza con sus primeros acuerdos que, por el momento, son confidenciales.



En cuanto a la solución que brinda, su CEO describe: “Desbloqueamos la capacidad física instalada que no se está usando. Para ejemplificarlo, es como si hay una autopista con 4 carriles, 2 colapsados y 2 inhabilitados por si hay un accidente. Así ocurre con la infraestructura que no se utiliza y es la más cara del mundo. Nuestro software monitorea la red en tiempo real, toma los recursos conectados y, de esa forma, el carril inutilizado puede operar de manera segura y eficiente”.

La regulación, el gran desafío

“Esta tecnología puede cambiar el mundo”, asegura Fernando Llaver. “Las expectativas son gigantes y se pueden hacer acuerdos con grandes compañías. Si bien es un mercado de miles de millones de dólares, esto no quiere decir que ese dinero esté allí para tomarlo de la noche a la mañana. Hay cambios que son lentos, que requieren regulaciones y políticas financieras; es complejo, hay que generar un nuevo mercado, lo que lleva tiempo”.

Sin dudas, un hito para Splight fue el llamado por parte de la Casa Blanca para conocer cómo funciona la tecnología desarrollada y evaluar su valor para monetizarla. El contacto fue a través del nieto de George H. W. Bush, quien trabaja en la compañía.

“Estamos frente a un mercado de demanda infinita y la discusión pasa por cómo armar la estructura del sistema de compensación y financiamiento, lo que será un negocio entre entes privados. Debemos entender cómo funcionan los mercados, por eso contamos con un experimentado equipo de asesores en Washington”, indica.

En busca del impacto

Al consultarle a Fernando por el alcance del proyecto, comparte: “Desde el principio la idea fue buscar algo con impacto en el mundo, más allá de la ambición personal. Estar en Silicon Valley nos permite acceder a una gran diversidad de inversores. Es un lugar distópico a donde surgen proyectos que abarcan desde viajes a la luna hasta curas para el cáncer.

Veo que en Argentina hay talento y muy buenas ideas, pero no hay capital; el capital está en Estados Unidos. Por eso, mi consejo para los emprendedores locales es que deben abrirse a redes de contacto globales.