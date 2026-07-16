Viticultura regenerativa: Chandon Argentina alcanzó una certificación única en Latinoamérica

Chandon Argentina, compañía perteneciente a Moët Hennessy, anuncia que sus viñedos obtuvieron la certificación regenagri® junto a Control Union, convirtiéndose en la primera certificación regenagri® para viñedos bajo este estándar en Argentina.

regenagri® es un programa internacional de agricultura regenerativa orientado a promover prácticas agrícolas relacionadas con la salud del suelo, la biodiversidad, el cuidado de los ecosistemas y el desarrollo de sistemas productivos más resilientes.

El estándar impulsa una visión de largo plazo basada en el cuidado de los recursos naturales y la mejora continua de las prácticas agrícolas.

La certificación reconoce el trabajo que Chandon Argentina viene desarrollando desde hace años en materia de viticultura sostenible y regenerativa, alineado con los compromisos ambientales de Moët Hennessy a nivel global.

Entre las prácticas evaluadas dentro del esquema regenagri® se encuentran la cobertura vegetal, el manejo de la erosión, el manejo responsable de los recursos naturales, la gestión de la materia orgánica en el suelo y la promoción de la biodiversidad en los viñedos.

Este avance refleja el compromiso de Chandon Argentina con modelos de producción cada vez más sostenibles y la posiciona entre las referentes regionales en viticultura regenerativa.

El proceso de evaluación y certificación fue liderado por Control Union, mientras que la emisión de la certificación corresponde al esquema internacional regenagri®.

“Esta certificación refleja nuestro compromiso con una viticultura cada vez más sostenible y regenerativa, basada en el cuidado del suelo y los ecosistemas. Representa también un paso importante en nuestra visión de largo plazo para el desarrollo responsable de nuestros viñedos”, comentó Herve Birnie-Scott, Director de Chandon Argentina.

Por su parte, desde Control Union Argentina destacaron: “La certificación regenagri® representa una herramienta concreta para acompañar la transición hacia modelos agrícolas más resilientes y sostenibles. Este avance marca un hito para la vitivinicultura argentina y posiciona al país entre los referentes regionales en agricultura regenerativa aplicada a la producción de vino”.

regenagri® es un estándar desarrollado para impulsar sistemas agrícolas regenerativos mediante criterios medibles y verificables, promoviendo prácticas relacionadas con la gestión del carbono, el manejo de la salud del suelo y la sostenibilidad de las cadenas de suministro agrícolas.