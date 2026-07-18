Con nueva sede en Avatar, Emerald lleva el asesoramiento en finanzas e inversiones a otro nivel

La firma de inversiones, con Elena Alonso CEO - Cofounder y Grupo BRODA, realizó un cóctel de apertura de su nuevo espacio en el edificio Avatar, consolidando su crecimiento y reforzando su apuesta por el desarrollo del asesoramiento financiero en Mendoza.

El evento reunió a clientes, empresarios, referentes del ámbito económico e invitados especiales de distintos sectores productivos de Mendoza, quienes compartieron un encuentro de celebración en el nuevo espacio corporativo de la firma.

Al frente de Emerald se encuentra Elena Alonso, CEO de la compañía, economista, escritora y una de los principales referentes en educación financiera del país.

"Esta nueva oficina representa mucho más que un cambio de espacio físico. Es el reflejo del crecimiento de Emerald y del compromiso que asumimos cada día con nuestros clientes para seguir acompañándolos con cercanía, profesionalismo y una visión estratégica de largo plazo", destacó Alonso.

La nueva sede fue concebida como un espacio moderno, pensado para brindar una experiencia de atención acorde al perfil de clientes que confían en Emerald, favoreciendo el desarrollo de reuniones, asesoramiento personalizado y encuentros vinculados al mundo de las inversiones y los negocios.

En la velada de inauguración los asistentes pudieron disfrutar de un servicio gastronómico especialmente diseñado por SUPRA, empresa B Certificada de viandas corporativas y eventos institucionales y sociales.

Al evento se unió con una cuidada selección de vinos Viña Cobos, bodega de prestigio internacional que presentó algunas de sus mejores etiquetas para acompañar el brindis y la degustación de la jornada.

Con esta inauguración, Emerald reafirma su visión de seguir creciendo junto a sus clientes, fortaleciendo su presencia en Mendoza y consolidándose como un referente en asesoramiento financiero, mercado de capitales y gestión patrimonial, con una propuesta basada en la cercanía, la educación financiera y el desarrollo de relaciones de largo plazo.

