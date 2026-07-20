Las Leñas suma una marca mendocina: Granja Benedetti abrió un súper en la montaña

Cada invierno, miles de personas llegan a Las Leñas para disfrutar de la nieve, el esquí y uno de los paisajes más emblemáticos de Mendoza. Desde esta temporada, quienes visiten el complejo encontrarán una nueva comodidad: Granja Benedetti ya abrió las puertas de su nuevo local, pensado para resolver las compras de todos los días sin necesidad de planificarlas antes del viaje.

La propuesta busca facilitar la estadía de quienes pasan un fin de semana, unas vacaciones o toda la temporada en la montaña, ofreciendo una amplia variedad de productos para abastecerse en el momento y disfrutar más tiempo del destino.

El nuevo local reúne carnes de primera calidad, fiambres de elaboración propia, bebidas, cervezas, vinos mendocinos, productos de almacén y otros artículos esenciales para el día a día, convirtiéndose en una alternativa práctica para quienes se alojan en Las Leñas.

La apertura responde a una necesidad frecuente de los visitantes: evitar cargar alimentos y bebidas desde la ciudad o tener que planificar cada compra antes de viajar. Ahora, es posible encontrar todo lo necesario directamente en el centro de ski, con la comodidad de comprar cuando realmente se necesita.

Con esta incorporación, Las Leñas continúa ampliando los servicios disponibles para quienes eligen el complejo durante la temporada invernal, mientras que Granja Benedetti fortalece su presencia en Mendoza llevando su propuesta de calidad a uno de los principales destinos turísticos de la provincia.

La nueva sucursal ya se encuentra abierta y atenderá durante todo el año, acompañando el ritmo de uno de los centros de ski más importantes de Sudamérica y ofreciendo una experiencia de compra cómoda, cercana y pensada para disfrutar la montaña sin preocupaciones.