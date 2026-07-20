ECIPSA amplía su oferta residencial en Mendoza con barrios y edificios estratégicos

En línea con su estrategia de consolidación de operaciones en Argentina y la región, Grupo ECIPSA concretó la entrega de más de 50 viviendas en Nuevo Maipú, Mendoza y en Meglioli y Nuevo Santa Lucía, en San Juan.

Las nuevas familias propietarias recibieron las llaves de sus hogares en dos de las plazas históricas de la compañía, donde Grupo ECIPSA lleva adelante importantes inversiones destinadas al desarrollo de obras en diez emprendimientos (entre barrios de viviendas y edificios de departamentos) que se encuentran en distintas etapas de ejecución.

Estas entregas forman parte del plan de obras que Grupo ECIPSA ejecuta durante 2026 en Argentina, año en el que proyecta superar las cantidades de los años previos, cerrando un lustro de 500 productos promedio por año entre departamentos, casas y lotes.

“Este año entregaremos más de 650 unidades, manteniendo nuestro compromiso con quienes nos elijen para concretar el sueño de tener una vivienda propia. Continuamos desarrollando proyectos en diferentes puntos del país y la región, ofreciendo nuevas oportunidades de inversión y acceso a la vivienda” destacó Walter Fuks, CEO de la compañía.

Mendoza continúa ampliando su oferta residencial

Grupo ECIPSA se encuentra próximo a cumplir 20 años de presencia en Mendoza, donde la desarrollista sigue diversificando su propuesta con proyectos que combinan barrios de viviendas y edificios en ubicaciones estratégicas.

Actualmente realiza obras en sus barrios de Carrodilla, Nuevo Guaymallén y Nuevo Maipú, mientras construye Natania 83 - Tomba, un edificio ubicado en Godoy Cruz. A estos proyectos se incorporó Natania 88 en la calle Urquiza, un nuevo desarrollo que sumará más de 120 departamentos, locales comerciales y cocheras en una de las zonas con mayor potencial de crecimiento del departamento.

Un plan de crecimiento con foco en Argentina y la región

Las entregas en San Juan y Mendoza forman parte del plan de consolidación que Grupo ECIPSA lleva adelante durante 2026. Además de continuar ejecutando proyectos Natania en distintas provincias argentinas, la compañía entregará en los próximos meses más de 150 departamentos correspondientes a la segunda etapa de MilAires en la Ciudad de Buenos Aires mientras profundiza su expansión regional con nuevos proyectos en Paraguay y Brasil.

Con más de 48 años de trayectoria, 110 emprendimientos consolidados y en desarrollo y más de 14.600 unidades entregadas, Grupo ECIPSA continúa liderando el desarrollismo residencial, promoviendo el acceso a la vivienda a través de propuestas innovadoras y un plan de expansión que combina crecimiento federal y proyección internacional.