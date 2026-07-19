Alimentos y bebidas: compradores de todo el mundo llegan a Mendoza

ProMendoza realizará los próximos 1 y 2 de septiembre la primera edición de Mendoza Southern Food, una ronda inversa de negocios destinada a empresas mendocinas de los sectores de alimentos y bebidas, con el objetivo de potenciar la internacionalización de la oferta local y generar nuevas oportunidades de exportación.

El encuentro tendrá lugar en la Bolsa de Comercio de Mendoza y reunirá a 20 compradores internacionales especialmente seleccionados con 40 empresas de la provincia, en una agenda de reuniones diseñada para fomentar vínculos comerciales sostenibles y abrir nuevos mercados para la producción mendocina.

En esta edición participarán importadores, distribuidores, supermercadistas y representantes del canal horeca (hoteles, restaurantes y catering) provenientes de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú, México, Estados Unidos y Taiwán, quienes llegarán a Mendoza interesados en conocer la amplia y diversa oferta de alimentos y bebidas elaborados en la provincia.

La propuesta contempla un formato dinámico e integral, que incluirá:

Roadshow de compradores internacionales.

Tasting y degustación de productos mendocinos.

Reuniones de negocios B2B previamente agendadas.

Mendoza Southern Food busca replicar experiencias exitosas impulsadas por ProMendoza acercando compradores internacionales al territorio para facilitar el contacto directo con las empresas locales. La iniciativa permitirá a los participantes presentar sus productos sin necesidad de viajar al exterior, reduciendo costos y acelerando procesos de vinculación comercial.

La presidenta de ProMendoza, Patricia Giménez, destacó la importancia de esta nueva herramienta de promoción internacional: “En los próximos días abriremos las inscripciones para que las empresas puedan participar de esta ronda de negocios.

Venimos trabajando con una estrategia que ha dado excelentes resultados, acercando compradores internacionales a Mendoza, como sucedió con Vinexpo Explorer. Ahora queremos brindar esa misma oportunidad a las empresas de alimentos y a todas aquellas que elaboran bebidas en nuestra provincia”.

Asimismo, Giménez remarcó la diversidad de la producción mendocina que podrá exhibirse durante el evento. “Mendoza cuenta con una oferta exportable muy amplia, que incluye desde ajo, aceitunas y aceite de oliva hasta frutas frescas, duraznos en conserva y una gran variedad de bebidas. Mendoza Southern Food será una vidriera para mostrar al mundo la calidad y el valor agregado de nuestros productos”, afirmó.

La convocatoria está dirigida a empresas mendocinas con potencial exportador interesadas en ampliar su presencia internacional y establecer relaciones comerciales de largo plazo con compradores estratégicos.

En los próximos días, se abrirán las inscripciones para formar parte de esta primera edición de Mendoza Southern Food, una iniciativa que consolida el posicionamiento de Mendoza como un polo productor y exportador de alimentos y bebidas de calidad.

“Le presentamos la iniciativa a referentes y cámaras empresariales de distintos sectores productivos de la provincia, con el objetivo de comenzar la convocatoria de las pequeñas y medianas empresas asociadas.

La articulación con las entidades intermedias permitirá ampliar el alcance de la propuesta y garantizar una representación diversa de la oferta exportable mendocina, fortaleciendo la participación de empresas de toda la provincia. Tenemos mucha expectativa”, cerró Giménez.