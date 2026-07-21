Grupo Lorenzo suma Leapmotor a su portfolio y ya tiene el primer ultra híbrido chino con más de 900 km de autonomía

El mercado automotriz mendocino marca un hito en su transición hacia la sustentabilidad. Leapmotor, la innovadora marca de vehículos electrificados del Grupo Stellantis, desembarca oficialmente en la provincia de la mano de Grupo Lorenzo, el icónico referente de este tipo de movilidad en la región.

Esta alianza estratégica no solo garantiza la llegada de tecnología de punta, sino también el respaldo comercial y el servicio de posventa de mayor confianza para los mendocinos.

Nacida en China en 2015 como una start-up de vehículos de nuevas energías (NEV), Leapmotor llega precedida por un éxito global arrollador: tras vender 600.000 unidades en 2025, proyecta alcanzar el millón de vehículos este año.

En Argentina, la marca inicia su camino con la preventa oficial del Nuevo Leapmotor B10 ultra-híbrido, un SUV del segmento C que promete revolucionar la movilidad cuyana.

Nuevo concesionario de Leapmotor Lorenzo

En Mendoza, Grupo Lorenzo ha puesto a disposición dos exclusivos stands en Sobremonte Market (Viamonte 3475, Chacras de Coria) y en Mendoza Plaza Shopping, para que clientes e interesados puedan vivir de cerca la experiencia de conocer en detalle el producto de Leapmotor. Pero, además, anuncia que en el mes de agosto inaugurará el concesionario oficial que estará ubicado en Chacras Park (Panamericana s/n, frente a los Caracoles de Chacras). Allí se dispondrá de un exclusivo showroom con los productos mas atractivos de la marca China que cuenta con el respaldo del Grupo Stellantis.

Tecnología REEV: Más de 900 km de autonomía para las rutas mendocinas

El principal diferencial del B10 es su tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle). Se trata de una propulsión ultra-híbrida ideal para la geografía y las grandes distancias de Mendoza y el país:

Lo mejor de dos mundos: Ofrece el torque inmediato, el silencio y la suavidad de conducción de un eléctrico puro.

Adiós a la ansiedad por la carga: Gracias a su motor a combustión que actúa como generador, alcanza una autonomía superior a los 900 kilómetros (con batería y tanque llenos), superando el desafío de la infraestructura de carga en desarrollo.

Seguridad, Confort Familiar y Conectividad Futurista

El Nuevo B10 no solo destaca por su eficiencia mecánica, sino por su propuesta de habitabilidad y tecnología:

Seguridad Inteligente: Equipado con 7 airbags, 12 sensores de alta precisión y cámaras que asisten a 15 sistemas de ayuda a la conducción (ADAS Nivel L2).

Ecosistema Saludable: Pensado para familias, los interiores cuentan con tapizados certificados por OEKO-TEX® STANDARD 100 (materiales ecológicos) y un sistema avanzado de gestión de calidad del aire.

Tecnología Flotante: El tablero está dominado por una pantalla táctil de 14,6 pulgadas con actualización OTA (Over-The-Air), lo que permite mejorar el motor, la batería y el infotainment de forma remota, tal como un smartphone.

La fuerza de una alianza: Stellantis y Grupo Lorenzo

"Estamos entusiasmados con la llegada de Leapmotor a Argentina. Somos el primer país de la región en comercializar este innovador C-SUV y lo lanzamos con una oferta de preventa muy atractiva", destacó Valere Lourme, Directora de la marca Leapmotor para Argentina.

Por su parte, Martín Zuppi, Presidente de Stellantis Argentina, hizo hincapié en el factor clave del servicio:

"Gracias a la potente estrategia de posventa de Stellantis, los clientes se beneficiarán de un nivel de servicio inigualable. Esto es un diferenciador muy importante frente a la competencia de marcas chinas. Sumamos la trayectoria de un líder mundial junto con el conocimiento del mercado de redes consolidadas".

En Mendoza, este respaldo estratégico se materializa a través de la sólida estructura y experiencia de Grupo Lorenzo, asegurando repuestos, talleres especializados y atención premium.

Detalles de la Preventa en Mendoza

Los mendocinos ya pueden asegurar su unidad del Nuevo B10 ultra-híbrido bajo condiciones exclusivas de lanzamiento:

Precio de Lanzamiento: USD 31.990

Modalidad de Reserva: De manera digital a través de http://www.estoreleapmotor.com.ar con una seña de $500.000.

con una seña de $500.000. Beneficio Exclusivo: Quienes reserven en esta etapa obtendrán una bonificación en el patentamiento y prioridad en las primeras entregas del vehículo en la provincia.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Cuenta con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, LeapMotors, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia, con la oferta más cuidada de autos usados.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.