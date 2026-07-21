Alquilar en vez de comprar: la franquicia brasileña Casa do Constructor abre su primera sucursal en Mendoza

Apenas cuatro meses después de iniciar sus operaciones en Córdoba, Casa do Construtor - la mayor red de franquicias de alquiler de maquinaria liviana para la construcción en América Latina-, continúa avanzando con su desarrollo en Argentina mediante la inauguración de su primera tienda en Mendoza.

La nueva unidad, ubicada en Guaymallén, se convierte en la primera tienda de la marca en la provincia y en la segunda operación de la compañía en el país, reafirmando su apuesta por el interior como eje de su estrategia de crecimiento.

La puesta en marcha demandó una inversión aproximada de USD 100.000, destinada a la incorporación de maquinaria, adecuación del inmueble, mobiliario y equipamiento. Ubicado

sobre Ejército de los Andes 336, en Dorrego, Guaymallén, Coronel Dorrego, el nuevo local contará con un espacio de atención al público de 25 m², mientras que el depósito y el taller mecánico funcionarán en inmuebles cercanos pertenecientes al mismo grupo empresario.

La operación comenzará con un parque de equipos integrado por alrededor de USD 50.000 y maquinaria que el franquiciado ya poseía gracias a su experiencia en el rubro de herramientas.

El plan de negocios contempla, además, reinversiones permanentes para ampliar progresivamente la disponibilidad de equipos durante los primeros meses de actividad y consolidar así, el posicionamiento de la marca en la provincia.

"La incorporación de esta nueva unidad confirma que Argentina continúa siendo uno de los mercados prioritarios dentro de nuestra estrategia de expansión internacional. Nuestro objetivo es desarrollar una red sólida que acerque una alternativa más eficiente y flexible para acceder a equipamiento profesional, acompañando el desarrollo de cada mercado local", señaló Bruno Arena, VP de Expansión de Casa do Construtor para América Latina .

Por su parte, Franco Cruces, franquiciado de la nueva unidad, destacó: "Hace años trabajamos junto a quienes construyen y detectamos una demanda que todavía no tenía una respuesta profesional en la zona: el alquiler de equipos. Incorporar Casa do Construtor nos permite ampliar nuestra propuesta de valor y ofrecer una solución mucho más completa para nuestros clientes, acompañándolos durante todo el proceso de obra".

Una solución integral para quienes construyen

Uno de los diferenciales de la nueva unidad es que funcionará junto a la ferretería que Franco Cruces desarrolla desde hace años en Guaymallén. De esta manera, quienes encaran una obra, una remodelación o tareas de mantenimiento podrán adquirir materiales y acceder al alquiler de maquinaria profesional en un mismo espacio, simplificando tiempos, logística y gestión.

La propuesta responde a una tendencia cada vez más consolidada dentro del sector: priorizar el acceso a equipos por sobre su compra cuando el uso es puntual o por períodos determinados. Así, constructoras, instaladores, profesionales independientes y particulares pueden disponer de tecnología actualizada sin inmovilizar capital ni asumir costos de mantenimiento, almacenamiento o renovación.

Mendoza, una provincia con potencial de crecimiento

La elección de Guaymallén responde al profundo conocimiento que el franquiciado posee del mercado local. A esto se suma el potencial que presenta uno de los principales polos productivos del interior del país, donde la actividad vinculada a la construcción, las remodelaciones, el mantenimiento industrial y el desarrollo de pequeñas y medianas obras generan una demanda creciente de soluciones que permitan optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa.

Durante la primera etapa, la unidad concentrará su actividad en clientes particulares vinculados a la construcción, un segmento clave para posicionar la marca en la provincia y ampliar progresivamente su base de clientes. A medida que crezca el parque de maquinaria, también podrá atender con mayor intensidad a constructoras, empresas, contratistas e instaladores profesionales.

Entre los equipos con mayor demanda proyectada se encuentran hormigoneras, andamios, compactadores y martillos demoledores, entre otros.

Un plan que continúa sumando nuevas plazas

Con más de 800 tiendas operativas en Brasil y presencia en Paraguay, Uruguay y Argentina, Casa do Construtor continúa fortaleciendo su expansión en la región. Tras las aperturas de Córdoba y Mendoza, la compañía prevé inaugurar una nueva franquicia en Escobar (Buenos Aires) durante las próximas semanas, como parte de un plan que contempla alcanzar entre cinco y siete tiendas en el país durante 2026 y seguir ampliando su presencia a nivel federal en los próximos años.

En paralelo, el franquiciado mendocino ya proyecta incorporar otras cinco nuevas unidades en ciudades cercanas, una señal de confianza en el potencial del mercado local y en un modelo de negocios que acompaña la creciente demanda de soluciones más eficientes y flexibles para la construcción.

Sobre Casa do Construtor

Fundada en Brasil en 1993, Casa do Construtor es la mayor red de franquicias de alquiler de equipos para construcción liviana, reformas, mantenimiento y jardinería de América Latina.

Con más de 800 unidades en funcionamiento en Brasil y presencia en Paraguay, Uruguay y Argentina, la compañía ofrece más de 90 categorías de equipos, que incluyen desde andamios, mezcladoras y compactadores hasta herramientas eléctricas y equipos para trabajos especializados.