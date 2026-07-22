Foro Mendoza Global: diplomacia, academia y empresas debaten el futuro internacional de la provincia

La Bolsa de Comercio de Mendoza fue el lugar elegido para el lanzamiento oficial del Proyecto Mendoza Global.

La iniciativa busca consolidar un espacio de reflexión y vinculación entre el sector público, el ámbito académico, el cuerpo diplomático, las organizaciones de la sociedad civil y el entramado productivo provincial. Su propósito es analizar las transformaciones del orden internacional, el papel creciente de las denominadas potencias medias y las posibilidades de Mendoza para fortalecer su inserción internacional mediante la diplomacia subnacional.

La actividad contó con el acompañamiento de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, las representaciones de Canadá y Polonia, la Bolsa de Comercio de Mendoza, universidades y organizaciones especializadas en relaciones internacionales.

El encuentro comenzó con las palabras de bienvenida del cónsul de Perú, Alberto Javier Hart Merino, y continuó con la intervención del intendente Ulpiano Suarez.

Asimismo, participaron autoridades municipales, concejales, integrantes del cuerpo consular, representantes de embajadas y cámaras empresariales.

Es importante destacar el apoyo de las universidades con las carreras de Relaciones Internacionales de la Universidad de Congreso, la Universidad Champagnat, la Universidad Católica Argentina sede Mendoza y la Universidad Austral, a través de su Escuela de Gobierno y la Cátedra Jean Monnet, cofinanciada por la Unión Europea.

Para abrir el encuentro, el cónsul de Perú, Alberto Javier Hart Merino, agradeció la presencia de los asistentes, subrayó la importancia de la iniciativa y destacó el papel que desempeñan las relaciones internacionales al favorecer el intercambio de ideas entre las personas y promover la apertura al diálogo.

Más tarde, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, hizo lo propio y expresó: “Las ciudades y las provincias dejamos de ser simples administradoras de servicios, somos el lugar desde donde podemos generar oportunidades concretas para la gente. Y para mí, ese es el sentido más profundo de gobernar: acompañar al que produce, facilitar que lleguen inversiones, tender puentes con las universidades y abrir futuro para nuestros jóvenes”.

Y agregó: “Estoy convencido de que Mendoza no puede conformarse con administrar bien lo que ya tiene. Tenemos que animarnos a más. A liderar una etapa nueva, superadora, en la que ese orden que tanto nos costó , y que hay que cuidar, se transforme en crecimiento, en inversión y en trabajo genuino para nuestra gente”.

Y cerró: “Mendoza Global es la decisión de mirar el mundo desde Mendoza, y de pensar a Mendoza desde el mundo. De construir un espacio permanente donde el Estado, las empresas, las universidades y la sociedad trabajen juntos por un mismo objetivo”.

Posteriormente, el catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Sanahuja, comenzó con la conferencia magistral El mundo en interregno: una mirada europea.

La agenda también incluyó el conversatorio Ciudades en el mundo: la paradiplomacia como herramienta de desarrollo, con la participación de Ulpiano Suarez, José Antonio Sanahuja e Ignacio Ibáñez, responsable de Diplomacia Pública de la Delegación de la Unión Europea en Argentina.

Otro de los ejes centrales de la jornada fue el panel Mendoza en la economía global: recursos estratégicos, oportunidades de cooperación y Acuerdo UE-Mercosur, que contó con representantes del Consejo Empresario Mendocino, la Federación Económica de Mendoza, Broda Lab y la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Asimismo, se desarrolló un espacio dedicado al potencial internacional de las juventudes mendocinas, con la participación de organizaciones vinculadas con la diplomacia, las relaciones internacionales y la formación de jóvenes líderes, representadas por Diplomacia Activa, CEDEMA, Youth Diplomats y Órbita.

El cierre estuvo marcado por el panel La hora de las potencias medias: autonomía estratégica y política exterior argentina, que contó con representantes de la Embajada de Canadá en Argentina, la Agencia Polaca de Comercio e Inversiones y el Módulo Jean Monnet de la Universidad Austral.

De esta manera, el Foro Mendoza Global se propuso posicionar a la Ciudad de Mendoza como sede de debates estratégicos sobre política internacional, cooperación, desarrollo económico y diplomacia subnacional.