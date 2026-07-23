Llega "Gula Academy", una formación inmersiva en bodegas y restaurantes top de Mendoza

Gula Academy es una iniciativa que surgió hace un año de la mano de 5 especialistas en diferentes áreas vinculadas al mundo de la Hospitalidad: Federico Pettit (estrategia de inmersión y articulación con el ecosistema gastronómico, vitivinícola y hotelero); Juan Martín Porfiri (planificación estratégica y desarrollo de proyectos); Mauro Porfiri (experiencias gastronómicas de autor); Claudia Vázquez Cicarelli (transformación cultural y excelencia operacional) y Juan Marqué (arquitectura curricular y articulación con el ecosistema empresarial).

El propósito es ofrecer, a un grupo reducido de líderes y ejecutivos de toda la región, una formación inmersiva en Experiencia y Hospitalidad que pueda aplicarse a cualquier sector o actividad.

"Elegimos a Mendoza para llevarla adelante, ya que vemos una tendencia muy marcada de posicionamiento mundial dentro de esta industria. Al gran desarrollo turístico y gastronómico de los últimos años se suman las menciones Michelin, que, sin dudas, aceleran este fenómeno”, comenta Claudia Vázquez Cicarelli, directora académica de Gula Academy.

El programa, que prevé una sesión diferente para cada estación del año, cuenta con el aval de IUCE (Instituto Universitario de Ciencias Empresariales) a través de una certificación en Servicio y Experiencia de Cliente.

La hospitalidad como metodología

La primera edición de Gula Academy, la Winter Session, se desarrollará entre el 21 y el 25 de agosto de 2026 en locaciones exclusivas de la provincia. La hospitalidad será el eje transversal de todos los casos a analizar, que luego podrá aplicarse a las necesidades de cada industria o negocio en particular.

“La diferencia entre Gula Academy y una escuela de negocios tradicional es que los casos de negocio se estudian dentro de los negocios. Los modelos de excelencia (entre ellos, los restaurantes que cuentan con distinción o mención Michelin) se viven en primera persona, se experimentan y se traducen en estrategia. Cada recorrido está diseñado para aprender y provocar una reflexión que vuelva a la empresa convertida en visión, cultura y resultados”, destaca Federico Pettit, coordinador ejecutivo.

El programa incluye alojamiento, formación ejecutiva y materiales premium (textos de estudio y frameworks aplicables); traslados VIP y acceso a bodegas y restaurantes; almuerzos, cenas y degustaciones curadas; certificación universitaria del IUCE, así como mentoría de seguimiento posterior.

“Esperamos contar con un grupo de entre 10 y 15 personas, lo que nos permitirá aprovechar al máximo esta experiencia inmersiva. Creemos que, en un mundo atravesado por la inteligencia artificial, la hospitalidad como metodología es trasladable a cualquier rubro. El contacto humano es clave tanto en una farmacia, como en una empresa automotriz o en un desarrollo minero.

Hoy, Latinoamérica mira a Mendoza y la conectividad es clave para que esto suceda. A través de Gula Academy, buscamos dar a conocer el ADN local, con su calidad y calidez para promover todo lo que se viene haciendo, sobre todo en materia de enoturismo”, señala Claudia Vázquez Cicarelli.

Las inscripciones para participar de la primera edición de Gula Academy están abiertas desde www.gulaacademy.com