“Sosteniendo el impacto positivo”: en agosto se viene una nueva edición del Foro Anual Valos

Los días 12 y 13 de agosto de 2026 se desarrollará el FORO ANUAL VALOS 2026, “Sosteniendo el impacto positivo”.

El evento se presenta como un espacio necesario para reflexionar, compartir y fortalecer el rol del impacto en las decisiones empresarias. En un contexto donde las empresas enfrentan decisiones cada vez más complejas y alta incertidumbre, este encuentro busca inspirar nuevas formas de hacer negocios y generar vínculos sólidos de comunidad.

El encuentro reunirá a las principales empresas de Mendoza, organizaciones de la sociedad civil, Gobierno y actores del sector público en una jornada de reflexión y diálogo en temáticas que hacen a la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible en Mendoza.

Se trata de un Foro de Sostenibilidad que congrega a más de 300 personas por año, consolidándose como uno de los eventos del Tercer Sector, más importantes del país. Está destinado a públicos de las Empresas,

Universidades, Organizaciones de la Sociedad Civil, Estado y público en general. Disertantes referentes en distintas disciplinas a nivel nacional e internacional, nos acompañan año a año para compartir sus ideas desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible.

"Entendemos que sólo vamos a alcanzar un país mejor si todos los sectores de la sociedad perseguimos el interés común por encima de los intereses sectoriales", destacaron desde la organización.

Objetivos

Como todos los años, los objetivos del Foro son: