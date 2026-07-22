Cobre y energía: La mayor minera de la India analiza inversiones en Mendoza

El Gobernador Alfredo Cornejo se reunió con representantes de NMDC Limited (National Mineral Development Corporation), la mayor empresa minera de la India y una de las compañías estatales más importantes de Asia. En esta oportunidad, los empresarios buscaron conocer las oportunidades de inversión que ofrece la provincia en los sectores minero y energético.

Durante la agenda de trabajo, la delegación se interiorizó sobre el potencial geológico de Mendoza, el desarrollo de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) —sobre el que solicitaron información específica de distintos proyectos— y otras iniciativas vinculadas con la minería, la energía y los recursos estratégicos que impulsa el Gobierno provincial.

Participaron en el encuentro, junto al Gobernador, el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el director de Minería, Jerónimo Shantal; el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sáenz; el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, y la coordinadora de Vinculación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Energía y Ambiente, Fernanda Sabadín.

La delegación de NMDC Limited estuvo integrada por el director de Finanzas, Anurag Kapil; la chief general manager de NMDC Global, Anupama Gali; el assistant general manager (Finanzas), Mohammed Nijas, y el assistant general manager (Minería) de NMDC Global, Trishant Khatri. Además, fue acompañada por el segundo secretario (político y comercial) de la Embajada de la India en Argentina, Santhosha H.

En este primer contacto con las autoridades provinciales, los representantes de la compañía conocieron las políticas públicas que Mendoza viene desarrollando para consolidar un modelo de minería moderna, sostenible y competitiva, así como las acciones impulsadas para generar previsibilidad jurídica, información técnica y planificación territorial que favorezcan inversiones de largo plazo.

Uno de los principales ejes de la reunión fue el desarrollo de Malargüe Distrito Minero Occidental, que comprende cerca de 20.000 kilómetros cuadrados y 703.000 hectáreas con alto potencial para la exploración de cobre y otros minerales críticos para la transición energética. Asimismo, la empresa recibió información sobre otras oportunidades vinculadas al desarrollo energético y de los recursos naturales que forman parte de la estrategia de crecimiento de Mendoza.

A su turno, Cornejo le dio la bienvenida a la delegación y destacó el trabajo que lleva adelante la Provincia para impulsar una nueva etapa de desarrollo minero.

"Estamos haciendo un trabajo muy importante para desarrollar la minería con todos los cuidados ambientales necesarios, pero también para desarrollar una actividad económica que la provincia no tenía y que tiene un enorme potencial”, afirmó.

El Gobernador también remarcó que Mendoza trabaja para ofrecer condiciones de previsibilidad y reglas claras para quienes evalúan invertir en la provincia. Al respecto, sostuvo: “Queremos ir lo más rápido que se pueda. Sabemos que la actividad va a crecer y debemos estar preparados. Tenemos mucha información para aportarles para que puedan tomar decisiones”.

En ese sentido, explicó que “Mendoza cuenta con un código de procedimiento muy ágil para los permisos” y recordó que los proyectos aprobados por la Legislatura provincial cuentan con seguridad jurídica, ya que esto permite que si cambian los gobiernos, esos proyectos ya están aprobados. Finalmente, manifestó el interés del Gobierno provincial en avanzar junto a la empresa en futuras oportunidades de inversión y cooperación.

Por su parte, Sánchez Bandini señaló que “Mendoza tiene una matriz energética cada vez más renovable”, presentó las principales características de la provincia en materia energética y explicó el contexto en el que se desarrolla la política minera mendocina.

El funcionario señaló que “Mendoza posee una matriz energética con una fuerte participación de fuentes renovables”, sustentada históricamente en la generación hidroeléctrica y fortalecida en los últimos años con la incorporación de nuevos proyectos de energías renovables. Además, destacó que esta realidad representa una ventaja competitiva para el desarrollo de minerales críticos como el cobre.

“El cobre producido con energía de menor impacto en carbono tiene una mayor competitividad y rentabilidad en los mercados internacionales”, explicó, e hizo referencia al potencial energético de la provincia, tanto en materia de hidrocarburos convencionales como no convencionales. Destacó las perspectivas de crecimiento que presentan distintas áreas de Mendoza para el desarrollo futuro del sector.

Una empresa líder en la minería mundial

NMDC Limited es la mayor productora de mineral de hierro de la India, con una producción superior a 53 millones de toneladas anuales. Además, desarrolla actividades de exploración y producción de cobre, diamantes, tungsteno, fosfatos, caliza, magnesita y otros minerales estratégicos.

Con más de 5.000 empleados y operaciones altamente mecanizadas, la compañía se consolidó como uno de los principales actores de la minería mundial y un referente en el abastecimiento de minerales esenciales para la industria y la transición energética.

La visita de NMDC Limited representa una nueva señal del creciente interés que Mendoza despierta entre las principales compañías mineras internacionales, que observan en la provincia un destino con «alto potencial geológico, reglas claras, planificación y una estrategia de desarrollo que integra minería, energía e infraestructura» para impulsar nuevas inversiones.