Galicia y Materiabiz capacitarán sin cargo a 2.000 empresas en el uso estratégico de IA

Galicia y MATERIABIZ desarrollaron el programa “GalicIA 500”, una formación intensiva en inteligencia artificial que tiene como objetivo transformar la manera en que las pequeñas y medianas

empresas argentinas adoptan y aplican esta tecnología clave para su crecimiento.

La iniciativa alcanzará a 2.000 PyMEs, quienes realizarán la formación entre agosto y noviembre de 2026, con entrenamientos prácticos, acompañamiento personalizado y sin costo para las empresas seleccionadas.

En un contexto donde la adopción de inteligencia artificial se acelera, el programa busca cerrar la brecha entre el acceso a herramientas y su uso estratégico. Actualmente, el 83% de las PyMEs manifiesta interés en capacitarse en IA, pero solo el 13% lo ha hecho formalmente.

Una apuesta concreta al crecimiento de las PyMEs

“GalicIA 500” se integra dentro de MEMBRESIABIZ, la plataforma de desarrollo empresarial co-creada por Galicia y MATERIABIZ, y propone un enfoque diferencial basado en tres pilares:

Formación aplicada: clases en vivo orientadas a casos reales de negocio.

Diagnóstico y entrenamiento: medición inicial y evolución concreta del uso de IA.

Acompañamiento personalizado: agentes de IA diseñados para cada empresa.

Este modelo permite que cada PyME no solo comprenda la tecnología, sino que la implemente en procesos como marketing, ventas y operaciones, generando impacto inmediato y medible.

“Entendemos que hoy acompañar a una PyME implica mucho más que ofrecer soluciones financieras: significa acercar conocimiento, impulsar la adopción de nuevas tecnologías y promover

transformaciones concretas que generen valor. Buscamos ir más allá de nuestro rol financiero tradicional. Queremos ser un socio estratégico en la transformación real del tejido productivo del país". señaló Santiago García del Río, Gerente de Negocios y Pymes en Galicia.

Cómo participar

El programa cuenta con 2.000 becas distribuidas en cuatro grupos de 500 empresas cada uno, con un proceso de aplicación y selección basado en el perfil y potencial de cada PyME. Quienes estén interesados, deben postularse en el siguiente link https://materiabiz.com/galicia500/

La convocatoria comienza en el mes de julio 2026 y la duración de la capacitación es de 4 semanas. El primer grupo inicia en agosto y la modalidad es 100% online en vivo.