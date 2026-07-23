Oportunidad para productores: Cómo anotarse en Mendoza Southern Food para venderle al mundo

ProMendoza abrió las inscripciones para participar en Mendoza Southern Food, un encuentro de negocios clave destinado a empresas de los sectores de alimentos y bebidas de toda la provincia.

Se realizará los días 1 y 2 de septiembre de 2026 en la Bolsa de Comercio de Mendoza y reunirá a 20 compradores internacionales cuidadosamente seleccionados con 40 empresas mendocinas, en una agenda de reuniones comerciales diseñada para generar oportunidades de exportación y vínculos de largo plazo.

En esta oportunidad participarán importadores, distribuidores, supermercadistas y representantes del canal de hoteles, restaurantes y catering provenientes de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, Marruecos y Taiwán, interesados en conocer la oferta de alimentos y bebidas producidos en Mendoza.

El encuentro se desarrollará bajo un formato que combina un roadshow de compradores, tasting de productos y reuniones de negocios B2B previamente agendadas. Se trata de una excelente oportunidad para que las pymes locales presenten sus productos ante operadores globales sin salir de la provincia, lo que permite reducir costos y acelerar procesos de vinculación comercial.

La presidente de la Unidad ProMendoza, Patricia Giménez, destacó la importancia de esta nueva herramienta de promoción internacional y señaló que este miércoles se abren n los registros para que las empresas puedan sumarse a la ronda de negocios.

Giménez explicó que vienen trabajando con una estrategia que ha dado excelentes resultados, acercando compradores internacionales a la provincia como sucedió anteriormente con Vinexpo Explorer, y que ahora buscan brindar esa misma oportunidad a las empresas de alimentos y a todas aquellas que elaboran bebidas en el territorio. Asimismo, remarcó la diversidad de la producción mendocina que podrá exhibirse durante el evento, la cual incluye desde ajo, aceitunas y aceite de oliva hasta frutas frescas, duraznos en conserva y una gran variedad de bebidas.

El evento es con costo e incluye un counter de trabajo por empresa y servicio de degustación para las bodegas. Al ser los cupos limitados, las vacantes se asignarán por exclusivo orden de inscripción y pago. La fecha límite para registrarse es el lunes 3 de agosto de 2026.

Para mayor información e inscripciones, los interesados del sector alimentos deben comunicarse con Gerardo Arribas al correo [email protected], mientras que las empresas del sector bebidas deben contactarse con Javier Rojas al correo [email protected].

Inscripciones en https://portalempresas.promendoza.com/login.