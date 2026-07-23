Llega una nueva edición de la feria más esperada: Alta Gama by Sheraton 2026

Nacida originalmente como una iniciativa de Sheraton Mendoza Hotel, Alta Gama se ha consagrado a lo largo de sus diez ediciones anteriores como una de las citas más esperadas por amantes del vino, sommeliers, empresarios y el público local.

Con un historial de miles de visitantes en sus ediciones previas y el prestigioso reconocimiento en los Premios Best Of Wine Tourism —donde obtuvo el galardón en la categoría Servicios Relacionados—, Alta Gama se reafirma este año como un hito imperdible para celebrar la cultura del vino mendocino.

El gran diferencial del encuentro radica en la cercanía y dinamismo de su propuesta: un espacio exclusivo de networking y disfrute donde los asistentes tienen la oportunidad única de probar grandes vinos y conversar de primera mano con los enólogos, hacedores y representantes de cada proyecto. Para esta duodécima edición, la propuesta se amplía bajo la organización integral del Grupo Huentala, sumando stands de experiencias, juegos y espacios interactivos.

Gastronomía de nivel internacional y visitas a la bodega urbana

Para complementar la destacada propuesta vitivinícola, este año se elevará la experiencia sumando un circuito gastronómico de primer nivel que reunirá las opciones de las prestigiosas marcas del grupo: las carnes asadas premium de La Cabrera Mendoza, la cocina ítalo-argentina con gastronomía de La Tavolata Ristorante, y los clásicos 5 estrellas de Sheraton Mendoza Hotel.

Beneficio Cabify. A fin de que los asistentes puedan disfrutar de los vinos y regresar de manera segura a sus hogares, Grupo Huentala realizó un convenio con Cabify, que ofrece un 30% de descuento* en los viajes utilizando el código ALTAGAMA26.

*Tope de descuento: $1800. Válido para 2 viajes por persona, del 24 al 26/07.

Para tener en cuenta:

Fechas: Viernes 24 y sábado 25 de julio.

Viernes 24 y sábado 25 de julio. Horario: De 19:00 a 23:00 horas.

De 19:00 a 23:00 horas. Lugar: Salón Fernando Fader, primer piso, Sheraton Mendoza Hotel.

Salón Fernando Fader, primer piso, Sheraton Mendoza Hotel. Dirección: Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza.

Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza. Contacto e Informes: 2614165835.

2614165835. Venta de entradas: Disponibles a través de la plataforma Passline. Los tickets incluyen la degustación libre de las bodegas participantes y una copa de cristal italiano de obsequio (las opciones de gastronomía tienen un valor extra).

Disponibles a través de la plataforma Passline. Los tickets incluyen la degustación libre de las bodegas participantes y una copa de cristal italiano de obsequio (las opciones de gastronomía tienen un valor extra). Valor de preventa: $55.000 por persona y por día.

Beneficios exclusivos y Alianza de Movilidad Segura

Descuento en entradas: Quienes ingresen el código de beneficio PUNTOAPUNTO al momento de realizar la compra en Passline, obtendrán un 15% de descuento en el valor del ticket.

Consumo responsable con Cabify: Con el objetivo de que los asistentes puedan disfrutar plenamente de los vinos y regresar de manera segura a sus hogares, Grupo Huentala realizó un convenio con Cabify. Utilizando el código ALTAGAMA26, se otorgará un 30% de descuento en los viajes (con un tope de descuento de $1.800, válido para 2 viajes por persona del 24 al 26 de julio).

“Alta Gama by Sheraton” es una producción de Grupo Huentala que cuenta con el valioso acompañamiento de BBVA Banco Francés (Main Sponsor); R Cristal; Congress Rental; BYD; Casa David Wine & Horses; Modo Market; Agua Local y Cabify.

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