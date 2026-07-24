Foro Valos 2026: vuelve la cumbre de sostenibilidad y negocios de Cuyo

Organizado por VALOS y co-organizado por WOFA, el Foro Valos 2026 se realizará los días 12 y 13 de agosto en la Nave Cultural de Mendoza, consolidándose como uno de los encuentros de referencia del ecosistema empresarial y sostenible de la región de Cuyo. Bajo el lema "Sosteniendo el impacto positivo".

La nueva edición propone un espacio de reflexión y acción frente a desafíos como la presión por resultados de corto plazo, la reducción de la inversión en sostenibilidad y los escenarios de alta

incertidumbre económica.

El evento busca inspirar nuevas formas de hacer negocios, visibilizar a las empresas que sostienen el impacto positivo y fortalecer los vínculos dentro de la comunidad empresarial mendocina. La edición 2026 contempla dos jornadas de contenido estratégico, con mayor foco en el networking y en los espacios de encuentro entre actores del sector público, privado y académico.

Agenda: dos jornadas de paneles, keynotes y debates estratégicos

El programa se organiza en torno a seis ejes temáticos: impacto social, energía, empresas y liderazgo, finanzas sostenibles, ESG y compliance, biodiversidad, y tecnología.

Día 1 – Miércoles 12 de agosto

09:40 hs . Apertura oficial del Foro Valos 2026.

. Apertura oficial del Foro Valos 2026. 10:10 hs . Keynote "Impacto social y salud comunitaria", a cargo de Diego Bustamante (Fundador, Fundación Pata Pila).

. Keynote "Impacto social y salud comunitaria", a cargo de Diego Bustamante (Fundador, Fundación Pata Pila). 10:40 hs . Panel "La transición que estamos construyendo"; (Energía y desarrollo sostenible), con Alejandro Burlot (Gerente de Energías Renovables, EMESA) y Natalio Mema (Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza).

. Panel "La transición que estamos construyendo"; (Energía y desarrollo sostenible), con Alejandro Burlot (Gerente de Energías Renovables, EMESA) y Natalio Mema (Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza). 11:50 hs . Panel "Empresas que construyen futuro"; (Empresas y liderazgo para el desarrollo sostenible), con Walter Bressia (ex presidente de Bodegas de Argentina y fundador de Bodegas Bressia) y Farid Nallim (CEO de Reciclarg), moderado por Federico Broquen (Líder Distrito Connect, Embarca).

. Panel "Empresas que construyen futuro"; (Empresas y liderazgo para el desarrollo sostenible), con Walter Bressia (ex presidente de Bodegas de Argentina y fundador de Bodegas Bressia) y Farid Nallim (CEO de Reciclarg), moderado por Federico Broquen (Líder Distrito Connect, Embarca). 12:30 hs. Keynote "Inclusión y liderazgo", a cargo de Fundación Empate.

Keynote "Inclusión y liderazgo", a cargo de Fundación Empate. 15:00 hs . Panel "Cómo sostener el propósito cuando el contexto cambia"; (Finanzas sostenibles e inversión de impacto), con Carina Egea (CEO de Portfolio S.A.) y Juan José Núñez (CEO de Nideport by GBM), moderado por Federico Giroldi (Business Developer, Max Capital).

. Panel "Cómo sostener el propósito cuando el contexto cambia"; (Finanzas sostenibles e inversión de impacto), con Carina Egea (CEO de Portfolio S.A.) y Juan José Núñez (CEO de Nideport by GBM), moderado por Federico Giroldi (Business Developer, Max Capital). 15:40 hs . Keynote "ESG, estándares, gestión, medición y estrategia", a cargo de Lara Lovero (Senior Programs Coordinator, GRI Argentina).

. Keynote "ESG, estándares, gestión, medición y estrategia", a cargo de Lara Lovero (Senior Programs Coordinator, GRI Argentina). 16:50 hs. Panel "La confianza como infraestructura invisible" (Compliance, ética y confianza), con Marcela Peltier (Compliance Officer, IMPSA), moderado por Juan Manuel Alvarado.

Día 2 – Jueves 13 de agosto

14:40 hs. Keynote "Ciencia y exploración", a cargo de Nadia Cerino (Bióloga Investigadora, CONICET).

Keynote "Ciencia y exploración", a cargo de Nadia Cerino (Bióloga Investigadora, CONICET). 15:10 hs . Panel "Lo que debemos sostener" (Biodiversidad, regeneración y conservación), con Esteban Carabelli (Director Ejecutivo, FSC Argentina) y Silvina Giudici (Gerenta, Reserva Natural Villavicencio), moderado por Julia Kerman (Partner, Embarca Booster).

. Panel "Lo que debemos sostener" (Biodiversidad, regeneración y conservación), con Esteban Carabelli (Director Ejecutivo, FSC Argentina) y Silvina Giudici (Gerenta, Reserva Natural Villavicencio), moderado por Julia Kerman (Partner, Embarca Booster). 16:20 hs. Panel "Cómo sostener organizaciones humanas en la era de la IA"(Tecnología, IA y futuro del trabajo), con Marcos Bruno (Cofundador, Merovingian Data), Maximiliano Campanella Knap (Partner, Embarca Ventures) y Lucas Fernández (Partner, Embarca Connect).

Panel "Cómo sostener organizaciones humanas en la era de la IA"(Tecnología, IA y futuro del trabajo), con Marcos Bruno (Cofundador, Merovingian Data), Maximiliano Campanella Knap (Partner, Embarca Ventures) y Lucas Fernández (Partner, Embarca Connect). 17:00 hs. Cierre oficial del Foro Valos 2026.

Cierre oficial del Foro Valos 2026. 19:30 hs. Cóctel de cierre exclusivo por invitación, en el Hotel MOD.

Un evento con trayectoria: los números de la edición 2025

La convocatoria del año pasado reunió a 400 asistentes y alcanzó más de 70.000 cuentas en redes

sociales, con más de 1.098 interacciones, más de 300 contenidos compartidos y más de 30 apariciones en medios online, radio y televisión.

El 100% de los asistentes valoró positivamente el formato y afirmó haber mejorado sus conocimientos, con un puntaje de satisfacción de 4,73 sobre 5.

Compromiso ambiental: carbono neutral y residuos cero

El Foro Valos fue el primer evento empresarial de Cuyo en compensar su huella de carbono a través del Mercado Voluntario de Carbono, y se mantiene bajo los estándares de evento carbono neutral y residuos cero, con producción audiovisual profesional.

Sobre VALOS

Desde hace 23 años, VALOS promueve prácticas de responsabilidad y sostenibilidad junto a empresas y empresarios que operan en Mendoza o en relación al ecosistema emprendedor y empresario mendocino, alentando relaciones sinérgicas y propiciando el desarrollo sostenible de la región.

Información clave

● Fecha: 12 y 13 de agosto de 2026.

● Lugar: Nave Cultural, Mendoza.

● Organiza: VALOS y WOFA.

● Contacto e inscripciones: [email protected] | Tel: +54 9 261 5630231 | Sitio web: valos.org.ar

● Redes sociales: Instagram y LinkedIn @valos_sostenible | X: /valosmendoza