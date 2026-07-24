Mario Pergolini estará en el Bootcamp Empresarial Mendoza (quiénes más vienen al Sheraton el 23 de octubre)

La tercera edición del programa ejecutivo se realizará el 23 de octubre en el Hotel Sheraton Mendoza y reunirá a 700 empresarios, directivos y líderes de la región de Cuyo. Contará con la participación de destacados referentes como Mario Pergolini, Mai Pistiner y Alejandro Melamed.

Desde hoy se encuentran a la venta las entradas para la tercera edición del Bootcamp Empresarial Mendoza, el programa ejecutivo de capacitación impulsado por el Gobierno de Mendoza junto con la Unión Industrial Joven (UIM).

El encuentro se desarrollará el próximo 23 de octubre en el Hotel Sheraton Mendoza y convocará a 700 empresarios, directivos y líderes de la región de Cuyo.

Bajo el lema "Una nueva agenda para el crecimiento", esta nueva edición propone una mirada integral sobre el desarrollo empresarial, abordando no solo los desafíos comerciales, sino también aspectos vinculados al liderazgo, la gestión organizacional, la cultura empresarial, la innovación y la transformación de los negocios.

El objetivo es brindar herramientas concretas para que empresarios, emprendedores y equipos de trabajo puedan fortalecer sus capacidades de gestión, escalar sus organizaciones y afrontar con mayor competitividad los desafíos del contexto económico actual.

Como parte de la propuesta académica, el Bootcamp contará con la participación de Mario Pergolini, referente en innovación, tecnología y comunicación; Mai Pistiner, especialista en liderazgo, comunicación y desarrollo de equipos; y Alejandro Melamed, reconocido conferencista internacional y referente en transformación organizacional, liderazgo y futuro del trabajo.

En los próximos días se dará a conocer la agenda completa de actividades y el resto de los expositores invitados.

Mendoza continúa consolidándose como un ecosistema productivo dinámico, donde la innovación, la transformación digital y el desarrollo del talento se convierten en factores fundamentales para potenciar el crecimiento de las empresas.

En ese contexto, el Bootcamp Empresarial busca acompañar a las organizaciones en la incorporación de nuevas herramientas que les permitan crecer de manera sostenible, profesionalizar sus procesos y fortalecer su capacidad de adaptación.

Ejes temáticos

La propuesta académica estará organizada en tres grandes ejes:

Excelencia comercial y ventas inteligentes: estrategias de ventas, marketing, inteligencia artificial y toma de decisiones basada en datos.

Optimización operativa y eficiencia organizacional: rediseño de procesos, productividad, gestión del cambio y mejora continua.

Evolución estratégica y crecimiento sostenible: liderazgo, innovación, escalabilidad y desarrollo empresarial.

El Bootcamp Empresarial Mendoza 2026 se desarrollará entre las 15 y las 21.30, con un formato que combinará masterclasses, conferencias, paneles de empresarios y espacios de networking, generando un ámbito de intercambio y actualización para referentes del sector productivo de toda la región.

Entradas e información

Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través de la plataforma oficial del evento. Además, todas las novedades sobre el Bootcamp, la agenda de actividades y los expositores podrán consultarse en la cuenta oficial de Instagram @bootcampmendoza.

Entradas: https://bootcampempresarial.mendozaeventos.com.ar.