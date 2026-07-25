¿Tenés menos de 40 y emprendés en Mendoza? Se viene Premio Joven Empresario 2026

El Premio Joven Empresario Mendocino 2026, organizado por la Federación Económica de Mendoza (FEM), está en marcha. Por eso, abre la convocatoria para aquellos empresarios y emprendedores locales, interesados en postularse a este reconocimiento que distingue el esfuerzo, la innovación, el compromiso y el impacto de quienes impulsan el desarrollo productivo de la provincia.

Además, este reconocimiento busca visibilizar experiencias de liderazgo empresarial para poder seleccionar al representante de Mendoza para la instancia nacional, organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) Joven.

Participar es muy simple. Pueden hacerlo aquellos jóvenes empresarios y emprendedores de entre 18 y 40 años, con actividad económica desarrollada en Mendoza, CUIT activo y emprendimiento o empresa en funcionamiento.

Por último, se deberá cumplir con las condiciones establecidas en el reglamento y completar el formulario de inscripción antes del cierre de la convocatoria, prevista para el 10 de agosto de 2026.

A partir de allí, todas las postulaciones serán evaluadas por un jurado multidisciplinario. Se seleccionará un ganador en cada categoría y, entre ellos, se elegirá al Joven Empresario Mendocino 2026, quien sucederá a la ganadora de 2025, Fernanda Bonesso de AgroJusto, y representará a Mendoza en el certamen nacional, organizado por CAME Joven.

Categorías de postulación

Para esta edición, las categorías disponibles de postulación al premio son:

Innovación y Desarrollo Tecnológico: proyectos que incorporan innovación, investigación, digitalización o tecnología para desarrollar nuevos productos, servicios, procesos o modelos de negocio.

proyectos que incorporan innovación, investigación, digitalización o tecnología para desarrollar nuevos productos, servicios, procesos o modelos de negocio. Impacto Social y Desarrollo Sostenible: iniciativas que generan valor económico acompañado por impacto social positivo, inclusión, responsabilidad social y cuidado ambiental.

iniciativas que generan valor económico acompañado por impacto social positivo, inclusión, responsabilidad social y cuidado ambiental. Proyección Internacional : empresas o emprendimientos que hayan desarrollado estrategias de internacionalización, exportación o vinculación con mercados externos.

: empresas o emprendimientos que hayan desarrollado estrategias de internacionalización, exportación o vinculación con mercados externos. Desarrollo Productivo Regional: proyectos que fortalecen las economías regionales, agregan valor a la producción local y generan empleo en sus comunidades.

proyectos que fortalecen las economías regionales, agregan valor a la producción local y generan empleo en sus comunidades. Relevo Generacional: jóvenes que asumieron responsabilidades de conducción empresarial impulsando la modernización, profesionalización y crecimiento de la organización.

jóvenes que asumieron responsabilidades de conducción empresarial impulsando la modernización, profesionalización y crecimiento de la organización. Nuevo Emprendimiento : emprendimientos recientes con alto potencial de crecimiento, innovación, sostenibilidad y generación de valor.

: emprendimientos recientes con alto potencial de crecimiento, innovación, sostenibilidad y generación de valor. Oficio Empresario : emprendimientos sustentados en oficios especializados que sobresalen por la calidad de sus productos o servicios, la profesionalización y la trayectoria de sus hacedores.

: emprendimientos sustentados en oficios especializados que sobresalen por la calidad de sus productos o servicios, la profesionalización y la trayectoria de sus hacedores. Triple Impacto: empresas que integran resultados económicos con beneficios sociales y ambientales como parte de su estrategia de gestión.

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