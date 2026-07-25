Banco Macro y Sanbai Solutions presentaron en Mendoza nuevas herramientas financieras con foco en energías limpias

Con la clara intención de seguir acompañando y apoyando a las economías regionales, Banco Macro junto a Sambai Solutions, eligieron tres plazas de la provincia de Mendoza para presentar y analizar herramientas de financiamiento para el sector productivo.

Estos encuentros fueron liderados por Rocío Aranda, Gerente Regional de Mendoza junto a Gonzalo Urroz, Director comercial regional de Sambai y se llevaron a cabo en Luján de Cuyo para Gran de Mendoza, San Martín y San Rafael con el objetivo de brindar mayor alcance y cobertura a los interesados.

El encuentro de Mendoza se concretó en Chacras Park, donde más de 50 empresarios Pyme, se dieron cita para compartir casos concretos sobre cómo la energía solar fotovoltaica permite reducir costos energéticos y ganar previsibilidad y eficiencia en la operación de cada empresa.

(De izquierda a derecha: Marcelo Aurieme Gerente Sucursal San Martin, Rocio Aranda, Gerente Regional Mendoza y Gonzalo Urroz, Director comercial regional de Sambai)

En San Martín clientes Macro Selecta disfrutaron de la presentación que se desarrolló en Tótem Hotel & Spa. En la misma, empresarios y decisores del sector, compartieron perspectivas y desafíos que las nuevas soluciones energéticas ofrecen a sectores como el Agro, Ganadería, la industria Metalúrgica y Vitivinicultura.

Finalmente, el último encuentro se realizó en San Rafael en las instalaciones del Hotel Tower, donde clientes del sur de la provincia de Mendoza pudieron exponer y analizar necesidades puntuales y escuchar herramientas de financiamiento.

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