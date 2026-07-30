Maipú suma inversión en turismo: inauguran hotel boutique y restorán en una bodega histórica

Legado Experience abre sus puertas en Maipú con un concepto que integra arquitectura, hospitalidad, gastronomía, bienestar y vino, ampliando la oferta turística de la región y poniendo en valor uno de los territorios más representativos de la vitivinicultura mendocina.

En el corazón de Maipú, donde el vino forma parte de la identidad del paisaje y de su gente, nace LEGADO Experience, una marca de hospitalidad que transforma la tradición vitivinícola en experiencias contemporáneas.

Ubicado dentro de Bodega Patrón Santiago, LEGADO reúne alojamiento boutique, gastronomía de autor, bienestar, experiencias enológicas y espacios para encuentros privados y corporativos bajo un mismo concepto: transformar la herencia en experiencia.

Más que un destino, Legado invita a descubrir Mendoza desde el paisaje, la arquitectura, la gastronomía, el vino y el tiempo.

Origen

La pasión por el vino llevó a uno de los socios del Estudio Etcheberry Arquitectos S.A. a conocer la histórica Bodega Patrón Santiago, de la familia López. Lo que comenzó como una visita entre viñedos dio paso, con el tiempo y las conversaciones compartidas, al descubrimiento de una idea que pronto se transformó en un proyecto: crear un lugar donde la arquitectura, el vino y la hospitalidad convivieran de manera natural.

La familia López llevaba más de cuatro décadas dedicada al vino, preservando un patrimonio construido sobre el respeto por el origen, la calidad y el paso del tiempo.

Mauricio y Marcelo, arquitectos, amigos desde hace años y socios del Estudio Etcheberry Arquitectos S.A., compartían otra pasión: diseñar espacios capaces de generar encuentros y permanecer en la memoria de quienes los habitan.

Pronto comprendieron que, aunque provenían de mundos diferentes, hablaban el mismo lenguaje.

Para unos, el tiempo era esencial para transformar la uva en un gran vino; para los otros, era el ingrediente indispensable para que la arquitectura cobrara sentido cuando comenzaba a ser habitada.

Así como el vino necesita tiempo para expresar su esencia, la arquitectura necesita personas que la habiten. LEGADO nace precisamente en ese punto de encuentro: donde el tiempo, el espacio y la hospitalidad se transforman en experiencia.

De esa visión compartida nació una alianza entre Andrés López, representante de la segunda generación de la familia y hoy al frente de Bodega Patrón Santiago junto a su hermano Santiago López, y los arquitectos Mauricio Etcheberry y Marcelo Guerreiro del Estudio Etcheberry.

Juntos dieron forma a LEGADO Experience, una propuesta que traslada al mundo de la hospitalidad los mismos valores que distinguen a un gran vino: el respeto por el origen, la dedicación, la autenticidad y el valor del tiempo.

LEGADO Experience

Legado reúne distintas propuestas bajo una misma identidad para ofrecer una nueva manera de vivir Mendoza.

Legado Wine Lodge cuenta con seis lodges de 36 m2 y dos residencias de 78 m2, integradas al paisaje de los viñedos. Desarrollado sobre una superficie de 1.170 m2, el complejo incorpora un espacio de bienestar con spa, sauna, jacuzzi, ducha escocesa, salas de masajes y piscina exterior.

Legado Fuegos es el restaurante de LEGADO Experience, donde el producto, el fuego y el vino se unen en una propuesta gastronómica contemporánea, acompañada por los vinos de Bodega Patrón Santiago.

A ello se suma Legado Club, una comunidad creada para quienes desean seguir viviendo la experiencia a través de encuentros, beneficios y propuestas exclusivas.

Experiencias para cada ocasión

La propuesta fue concebida para adaptarse a distintas formas de viajar, celebrar y encontrarse. Además de su propuesta de alojamiento, gastronomía y bienestar, desarrolla experiencias enológicas personalizadas y recibe encuentros corporativos, incentivos, bodas y celebraciones privadas.

Su infraestructura permite realizar eventos para hasta 100 personas en el restaurante y propuestas de mayor escala para 250 invitados, integrando arquitectura, paisaje, gastronomía y hospitalidad en un mismo escenario.

Un nuevo impulso para el turismo de Mendoza

Con la apertura de LEGADO Experience, Maipú incorpora una propuesta que amplía y diversifica la oferta turística del destino, fortaleciendo uno de los principales polos vitivinícolas de la provincia.

Inspirado en la historia de Bodega Patrón Santiago, LEGADO propone una forma contemporánea de vivir Mendoza, donde el vino, la arquitectura, la gastronomía y la hospitalidad conviven de manera natural.

FICHA TÉCNICA | LEGADO EXPERIENCE

• Ubicación: Villa Seca, Maipú, Mendoza, Argentina.

• Concepto: Hospitalidad · Vino · Fuego · Bienestar.

• Wine Lodge

• 6 lodges independientes de 36 m2.

• 2 residencias de 78 m2.

• 1.170 m2 de desarrollo.

• Spa.

• Sauna.

• Jacuzzi.

• Ducha escocesa.

• Salas de masajes.

• Piscina exterior.

LEGADO Fuegos

• Restaurante abierto al público: |Almuerzos de miércoles a domingos | Cena: viernes

• Capacidad para 50 comensales por turno.

• Menús degustación de 4 y 7 pasos.

• Opciones a la carta.

Eventos

• Restaurante para hasta 100 personas.

• Eventos de hasta 250 invitados con carpa.

Contacto:

www.legadomendoza.com

Instagram: @legadomendoza

LEGADO Wine Lodge | +54 9 2616 00 9999

LEGADO Fuegos | +54 9 2612 37 9998