Ulpiano Suarez visitó Jugador N°12, el primer bodegón temático xeneize de Mendoza

Ulpiano Suarez visitó Jugador N°12, el restaurante temático ubicado en Arístides Villanueva 165, que abrió sus puertas recientemente y se convirtió en la primera franquicia de la marca en instalarse fuera de Buenos Aires (Puerto Madero).

“Hoy, conocimos Jugador N°12, el nuevo bodegón temático con una propuesta que combina cocina casera, un museo dedicado a la historia y los ídolos de Boca Juniors, y merchandising oficial. Este nuevo espacio suma una experiencia diferente en uno de los polos gastronómicos más importantes de la Ciudad”, manifestó el jefe comunal.

Y agregó: “Celebramos a quienes eligen invertir, emprender y seguir haciendo crecer a Mendoza”.

El emprendimiento, liderado por Leandro Martínez, eligió la Ciudad de Mendoza por su crecimiento turístico, su desarrollo gastronómico y el dinamismo comercial que caracteriza a uno de los principales polos de la provincia.

En ese marco, la tradicional avenida de los bares fue el lugar elegido para ofrecer una propuesta innovadora destinada a los fanáticos del Club Atlético Boca Juniors y al público en general.

Fue el propio dueño del local, que además es cocinero y está en el rubro gastronómico desde hace décadas, quien recibió al intendente que junto a la Secretaria de Desarrollo Económico, Yamila Meljim, recorrieron las instalaciones.

Jugador N°12 combina la tradición de la cocina de bodegón con una experiencia temática que incluye un espacio museo dedicado a la historia y los ídolos del club, además de merchandising oficial. Su cocina está a la vista, lo cual según explicó Martínez fue un gran desafío, y tienen espacio para más de 100 cubiertos.

Además, para los fanáticos de Boca, el lugar es ideal: está todo ambientado con los colores de la azul y amarilla, hay colgadas camisetas originales, tiene un palco que funciona de barra desde donde pueden verse los partidos (hasta hace poco, de la Selección Argentina en el Mundial) y un vino xeneize propio realizado, por supuesto, por una bodega mendocina.

Durante la recorrida, el intendente capitalino destacó la importancia de acompañar a quienes deciden invertir y generar empleo en la Ciudad, promoviendo políticas que simplifican los trámites y favorecen el desarrollo de nuevos emprendimientos.

En este sentido, el restaurante gestionó su habilitación comercial a través de la plataforma digital del municipio y obtuvo una autorización precaria de funcionamiento en apenas 24 horas, lo que permitió iniciar sus actividades de manera ágil y eficiente.

Así, la incorporación de propuestas innovadoras como Jugador N°12 amplía la oferta comercial y gastronómica, enriquece la experiencia de vecinos y turistas y continúa posicionando a la capital como un destino atractivo para emprender, invertir y visitar.