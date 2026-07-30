De las bodegas a la Ciudad: Walter Bressia en el ciclo "A Seis Manos" de Park Hyatt Mendoza

El miércoles 29 de julio, el icónico hotel Park Hyatt Mendoza ofrecerá un nuevo capítulo de uno de sus ciclos más destacados de cada temporada. Se trata de una nueva edición del ciclo "Cena a 6 Manos – Bodegas en la Ciudad", una propuesta gourmet que propone menús de pasos diseñados en colaboración entre chefs de renombre, maridados con vinos de alta gama.

En esta apertura, el anfitrión será Franco Canzano, chef ejecutivo de Park Hyatt Mendoza, quien cocinará junto a los chefs Charly Torres y “Ruso” Torres de Bodega Bressia (el evento contará además con la participación del destacado winemaker mendocino Walter Bressia).

El encuentro se desarrollará en el restaurante Bistró M, y tendrá como eje una propuesta de sabores únicos, que combinarán identidad mendocina con creatividad contemporánea.

Vinos de Bressia y maridaje de lujo

Cada paso del menú será acompañado por etiquetas especiales de Bressia, una de las bodegas más reconocidas y premiadas de Mendoza. Las combinaciones buscan realzar cada sabor y llevar al comensal por un viaje sensorial único.

“En Mendoza hay una calidad gastronómica que no tiene nada que envidiarle al resto del mundo. Poder co-crear con chefs reconocidos es una forma de potenciar lo que hacemos día a día”, comentó Franco Canzano, chef anfitrión y referente en la escena culinaria local.

Por su parte, Walter Bressia agrega: “Será una noche de “Bressia” en el Hyatt, un lugar que siempre disfrutamos mucho. Es un placer para nosotros poder llevar nuestros vinos y gastronomía al hotel”.

Fernando Gabrielli (de la Agencia Gabrielli PR y uno de los creadores del ciclo) comenta: “La Idea de la propuesta tiene que ver con traer experiencias de bodegas a la Ciudad de Mendoza en conjunto con Hyatt (un lugar emblemático del vino para la provincia). Traemos a las bodegas a mostrar sus vinos y gastronomía a una capital mundial del vino”.

Un ciclo de encuentros únicos

La “Cena a 6 Manos” busca posicionarse como un ciclo de cenas exclusivas, en las que Park Hyatt Mendoza convoca a grandes figuras de la gastronomía argentina para crear propuestas irrepetibles.

En cada edición, los chefs trabajarán en conjunto para diseñar platos originales, con un maridaje cuidadosamente curado.

El valor de la experiencia es de $78.000 por cubierto e incluye el menú completo maridado con vinos premium de Bodega Bressia. Los tickets deben adquirirse con anticipación a través de la boletería digital del hotel: https://hyatt.boleteriadigital.com.ar