Academia LTN potencia el talento técnico con una nueva jornada de formación en Mendoza

En un contexto donde la innovación tecnológica y la especialización profesional avanzan a un ritmo cada vez más acelerado, la capacitación continua se consolida como una herramienta clave para acompañar las transformaciones de la industria.

La actualización de conocimientos y la incorporación de nuevas prácticas resultan fundamentales para mejorar la competitividad y potenciar el desarrollo de los distintos sectores productivos, y es por esto que el 30 de julio se realizará una nueva edición de la Escuela de Montaje (EDM) de la Academia LTN en las instalaciones de Friolatina, una de las unidades de negocios del Grupo.

La capacitación contará con la participación de UltraTex , empresa especializada en la fabricación y diseño de pinturas y revestimientos plásticos para la construcción, con más de 20 años de experiencia en la industria.

Como aliado de la propuesta, aportará su experiencia y conocimiento en soluciones de protección, impermeabilización y diseño de superficies, complementando la formación práctica y técnica dirigida a profesionales, instaladores y especialistas vinculados al sector de la construcción.

Formación para una industria en evolución

Estas iniciativas forman parte del compromiso de Grupo LTN con el fortalecimiento del talento técnico y el desarrollo de capacidades profesionales que respondan a las necesidades actuales del mercado. A través de Academia LTN, la compañía impulsa encuentros que combinan contenidos especializados, experiencias prácticas y espacios de intercambio entre referentes de la industria.

“Creemos que la formación es una herramienta concreta para transformar realidades y generar desarrollo sostenible. Desde Academia LTN buscamos acercar conocimiento técnico, compartir experiencias de campo y contribuir a la profesionalización de actividades clave para la industria y la construcción”, señaló Bárbara Bernardi, directora de Academia LTN.

Grupo LTN también mantiene una agenda permanente de trabajo conjunto con escuelas técnicas, universidades e instituciones educativas, promoviendo la articulación entre formación e industria y generando oportunidades de crecimiento para las nuevas generaciones de profesionales.

La Academia LTN forma parte de una visión estratégica de largo plazo orientada a fortalecer el ecosistema industrial argentino mediante la capacitación continua, la innovación y el desarrollo regional.

Para más información y realizar la inscripción, se pueden contactar mediante el siguiente link.