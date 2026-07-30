Música, bodegas y juventud: el evento que acerca el vino a la Generación Z regresa a Mendoza

El sábado 5 de septiembre, la Nave Cultural volverá a convertirse en el punto de encuentro entre el vino, la música, el arte y la gastronomía con una nueva edición de Vino a la Nave, que tendrá como gran protagonista a Silvestre y La Naranja, una de las bandas más convocantes de la escena nacional.

Mucho más que un evento enogastronómico, Vino a la Nave se ha consolidado como una propuesta que expresa una nueva manera de vivir y compartir la cultura del vino en Mendoza. En un contexto desafiante para la industria vitivinícola, el encuentro apuesta por generar nuevas formas de acercamiento entre las bodegas y las nuevas generaciones, integrando el vino con la música, el arte, la gastronomía y las experiencias culturales en uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad de Mendoza.

Con cada edición, la capital acompaña el desarrollo de la industria vitivinícola, promoviendo iniciativas que fortalecen uno de los principales motores económicos y culturales de la provincia.

A través de propuestas como Vino a la Nave, el municipio apoya la evolución de una actividad que busca ampliar sus públicos, acercando el vino a nuevos consumidores mediante experiencias contemporáneas que combinan identidad, innovación y encuentro.

Así, el próximo sábado 5 de septiembre, desde las 18 horas, mendocinos y turistas volverán a encontrarse en la Nave Cultural para disfrutar de una experiencia que reúne degustaciones de destacadas bodegas argentinas, propuestas gastronómicas, intervenciones artísticas y un show en vivo pensado para descubrir el vino desde una mirada diferente: más cercana, relajada y colectiva.

Organizado por Nero Producciones, el evento continúa imponiéndose como uno de los encuentros culturales y enoturísticos más importante, destacando el rol de la Ciudad como escenario de grandes experiencias que integran la producción local, el turismo y la cultura.

Las personas interesadas en formar parte de este propuesta, pueden adquirir su entrada en Venti, ya disponible a la venta.

Más que un festival: una experiencia cultural

Vino a la Nave forma parte de "Vino A", una marca creada para llevar esta experiencia a distintos escenarios y ciudades, uniendo el vino con la cultura, la música, el arte y la gastronomía.

El nombre representa justamente ese espíritu: el vino como punto de encuentro y el destino donde sucede cada experiencia. Así nacen propuestas como Vino a la Nave, y en el futuro otras ediciones que seguirán expandiendo este concepto a nuevos lugares.

Lejos del formato tradicional de una feria, Vino A propone vivir el vino de manera libre, cercana y colectiva. El objetivo es acercar la cultura vitivinícola a nuevos públicos, romper con la idea del vino como un producto exclusivo y convertirlo en una experiencia social, artística y sensorial.

Cada visitante recibe un copón gourmet reutilizable especialmente diseñado para disfrutar las degustaciones mientras recorre el predio, descubre nuevas bodegas, disfruta de shows en vivo, intervenciones artísticas y una propuesta gastronómica pensada para maridar con los vinos.

Una propuesta que reúne lo mejor de Mendoza

Cada edición de Vino a la Nave reúne entre 20 y 25 bodegas que representan la diversidad de la vitivinicultura argentina, desde grandes etiquetas hasta pequeños productores y proyectos emergentes.

La música es uno de los ejes principales del ciclo. En sus distintas ediciones ya pasaron artistas como Emmanuel Horvilleur, Gauchito Club, Koino Yokan, El Zar, Indios, Mi Amigo Invencible, Pasado Verde, Batos, Analía Soul, Zenón Pereyra y ahora se suma Silvestre y La Naranja, consolidando una programación que combina artistas nacionales con una fuerte presencia de talentos locales.

El recorrido se completa con instalaciones artísticas, performances, propuestas visuales, foodtrucks y una variada oferta gastronómica con productos regionales y opciones para distintos públicos.

Un compromiso con el consumo responsable

Uno de los pilares de Vino A es promover una forma consciente de disfrutar el vino. Por eso cada edición incorpora estaciones de hidratación gratuita, campañas de concientización y una propuesta enfocada exclusivamente en el vino.

Vino A: el vino como expresión cultural

En muy poco tiempo, Vino a la Nave logró posicionarse como una de las experiencias culturales más representativas de la nueva identidad del vino mendocino. Un espacio donde convergen artistas, bodegas, emprendedores y miles de personas que encuentran una manera distinta de vivir la cultura del vino.

Con una nueva edición por delante el sábado 5 de septiembre, la música de Silvestre y La Naranja será la banda sonora de un encuentro que promete volver a llenar la Nave Cultural de vino, arte, gastronomía y comunidad.

Información del evento

Vino a la Nave – Silvestre y La Naranja

- Fecha: sábado 5 de septiembre

- Horario: apertura 18:00 horas

- Lugar: Nave Cultural – Ciudad de Mendoza

- Organiza: Nero Producciones

- Entradas: Venti