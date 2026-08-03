Cambio climático: la empresa mendocina que aplica tecnologías de punta para proteger industrias

Luego de desempeñarse en diversas empresas de energía eléctrica de la provincia, en el año 2025, Juan Carlos Zárate decidió emprender un proyecto propio junto a su esposa Ana María Castel. Así nació Zara Tech Enviro Solutions S.A.S., representante de Synertech y Dinnteco, dos marcas líderes para el tratamiento de efluentes industriales y seguridad contra rayos, respectivamente.

“Siempre me preocuparon las consecuencias del cambio climático y el cuidado del medioambiente. Por eso decidí capitalizar mi experiencia y conectarme con compañías de vanguardia que brinden soluciones innovadoras en esta materia”, comenta Juan Carlos Zárate.

Por un lado, Synertech es una empresa que diseña, fabrica e implementa equipamiento para el tratamiento del agua. Por el otro, Dinnteco está especializada en el desarrollo de sistemas de protección contra descargas atmosféricas (rayos) con una tecnología propia patentada a nivel mundial.

Hacia la eficiencia y la sustentabilidad

Desde Colombia, Synertech llega con soluciones tecnológicas de última generación para el tratamiento de efluentes industriales y cloacales, principalmente orientadas a lugares a donde no hay colectores públicos que permitan reutilizar el agua. Asimismo, equipos para el tratamiento del flow back, agua de retorno en la fractura hidráulica petrolera, como ocurre en Vaca Muerta.

“Estos equipos están diseñados para optimizar procesos, reducir costos y cumplir con las normativas ambientales más exigentes. Se adaptan a distintas necesidades y escalas, desde instalaciones pequeñas para ser operadas por 8 a 10 personas hasta aquellas orientadas a más de 20.000.

Son tecnologías que regeneran la relación con el agua y cuentan con el aval de Synertech, referente global en innovación ambiental. De esta manera acompañamos el camino hacia la sustentabilidad de organismos públicos y empresas privadas en su transición hacia un futuro más limpio y competitivo”, destaca el director de Zara Tech Enviro Solutions.

En cuanto a Dinnteco, originaria de España, su tecnología preventiva contra rayos es pionera en el mercado internacional, está instalada en más de 40 países y está certificada por organismos internacionales como OTAN y UNE.

“La marca redefine la seguridad eléctrica en el país con innovación comprobada que evita la formación de rayos, protegiendo instalaciones críticas antes de que ocurra el impacto. Ofrece seguridad integral para personas, infraestructura y equipos sensibles en aeropuertos, parques solares y edificios públicos, entre otros espacios.

No requiere descargas ni mantenimiento, su impacto ambiental es nulo y su vida útil, superior a la de cualquier sistema convencional”, explica.

Un nuevo paradigma

Al consultarle a Juan Carlos Zárate por las expectativas con estas representaciones, comparte que hay nuevas oportunidades en el mercado.

“Las actuales disposiciones de la Dirección General de Irrigación no permiten habilitar ciertos emprendimientos inmobiliarios por las complicaciones que existen con los colectores cloacales. En este sentido, lo equipos de Synertech que comercializamos se adaptan a la ley provincial y cumplen con todos sus requerimientos; son modulares y su plazo de entrega es corto, de entre 35 y 60 días.

En el caso de sistemas de seguridad contra rayos, las zonas petroleras son sectores críticos. Por eso ofrecemos a organismos públicos, empresas y organizaciones el cálculo eléctrico de forma gratuita para que el cliente conozca el grado de protección que brinda Dinnteco.

Creo que estamos frente a un cambio de paradigma, donde la conciencia sobre el cuidado del medioambiente es clave para el desarrollo de todas las industrias”.

Para más información, las vías de contacto de Zara Tech Enviro Solutions son: [email protected] / +54 9 261 4856119