Éxito total: PizzAmigos Retro generó un impacto económico superior a los $12 millones

La primera edición de PizzAmigos Retro organizada por la Municipalidad de Godoy Cruz representó no solo un espacio de encuentro para la comunidad, sino que también representó un importante motor para la economía local.

La propuesta por el Día del Amigo, realizada en el Espacio Arizu, movilizó $12.095.000 en ventas, lo que benefició directamente a comercios y emprendedores del departamento.

La iniciativa reunió a cientos de vecinos que disfrutaron de una noche con clásicos de las décadas del 80, 90 y 2000. Además de propuestas gastronómicas y un ambiente pensado para compartir entre amigos.

Con entrada libre y gratuita, el evento permitió que el gasto de los asistentes se destinara directamente a los stands gastronómicos y de bebidas, lo cual fortaleció el circuito comercial local.

La iniciativa dejó una huella clara por el impacto económico y social que generó. En ese sentido, PizzAmigos Retro activó el consumo, sostuvo puestos de trabajo y dinamizó la cadena de proveedores que hizo posible la realización del evento.

La primera edición de PizzAmigos, en números

Durante la jornada se comercializaron 1.212 promociones de dos porciones de pizza, equivalentes a 303 prepizzas completas, con opciones de mozzarella, especial con morrón, cuatro quesos y una alternativa apta para celíacos de fugazza rellena con jamón.

Además, se vendieron 1.762 promociones de bebidas, entre gaseosas, cerveza, vino, vermut y gin, junto con más de 100 promociones de café y 229 chocolates. En total, se comercializaron alrededor de 3.600 productos durante la noche.

De esta manera, entre 1.300 y 1.800 personas pasaron por el Espacio Arizu a lo largo de la jornada. estas cifras consolidan al evento como una de las propuestas más convocantes para celebrar el Día del Amigo en el Departamento.

En materia laboral, la iniciativa permitió sostener 50 puestos de trabajo directos, entre comerciantes, emprendedores, personal de los stands y el equipo técnico encargado del sonido y la musicalización.

El impacto también alcanzó a la cadena de proveedores. Así, se estima que el evento generó 30 empleos indirectos vinculados al abastecimiento de alimentos y bebidas, transporte, alquiler de equipamiento, seguridad, limpieza, diseño gráfico, imprentas y difusión, llevando el total de personas beneficiadas a alrededor de 80 trabajadores.