La Ciudad de Mendoza se bañó de chocolate: más de 15 mil personas convocó la Choco Fest

Con una convocatoria que superó las 15 mil personas, se llevó a cabo la primera edición de La Choco Fest Mendoza, el encuentro dedicado al universo del chocolate que durante el fin de semana transformó la Nave Cultural en un punto de encuentro para mendocinos y turistas.

Organizado por JUMP Agencia y con el apoyo de la Ciudad de Mendoza, el evento reunió a más de 50 chocolaterías, productores, emprendedores y pymes de Mendoza y otras provincias, quienes exhibieron y comercializaron chocolates artesanales, alfajores, pastelería, cafetería de especialidad, miel, churros, productos sin gluten y otras propuestas vinculadas al cacao.

Durante las dos jornadas, el público también pudo disfrutar de clases en vivo, degustaciones, espacios recreativos para niños y familias, propuestas de maridaje con vinos mendocinos y la Copa La Choco Fest 2026, competencia que convocó a profesionales de la gastronomía y puso en valor el talento y la creatividad del sector.

La realización del festival representó además una oportunidad para fortalecer el trabajo de emprendedores, productores y comercios vinculados a la gastronomía, generando un importante movimiento de visitantes y contribuyendo a la actividad económica de la Ciudad.

La primera edición de La Choco Fest contó con el respaldo de la Escuela Internacional Islas Malvinas, la participación de Bodega Familia Juricich y la presencia de numerosos emprendimientos locales vinculados al diseño, la innovación y el bienestar.

Los mejores chocolateros de la región tuvieron su premio

Uno de los momentos más destacados del festival fue la realización de la primera Copa LaChoco Fest 2026, una competencia que reunió a reconocidos chocolateros y pasteleros de la provincia y alrededores para exhibir su talento, creatividad e innovación a través de elaboraciones de alta calidad.

El primer puesto fue para Lucas Tejada, de Mis Ángeles (San Martín), quien se consagró como ganador de esta edición.

El segundo lugar fue para Andrea López, de Cioccolato (Neuquén), distinguida además con el premio a la Mejor Tableta por una creación de café, cardamomo y almendras.

En tanto, el tercer puesto quedó en manos de Lourdes Castro, de Oriente Occidente (Ciudad de Mendoza), quien recibió el reconocimiento a la Mejor Trufa por una elaboración de té Earl Grey y matcha.