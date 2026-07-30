Mercado de capitales: Chimpay, primera gestora de fondos de inversión en Mendoza (hay sólo 40 en Argentina)

En un paso estratégico clave para el mercado de capitales del interior del país, Chimpay presentó la obtención de su licencia como Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva bajo la matrícula AAPIC N° 71 otorgada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Las actuales AAPIC son las antes conocidas como Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión.

El negocio está 100% regulado y supervisado y en la actualidad mueve unos 63.000 millones de dólares al año. En función de lo que sucede en otros países de la región, desde Chimpay esperan que este segmento crezca debido a que se trata de uno de los principales vehículos de ahorro y desarrollo. Chimpay es la unidad financiera del Grupo Huentala que cuenta con más de 40 años de presencia en Mendoza con diversas unidades de negocios.

“Siempre hemos apostado por Mendoza y conocemos mejor que nadie las necesidades de las empresas”, expresó Julio Camsen, fundador del grupo Huentala.

El empresario agregó que Chimpay ya ha sido reconocida a nivel nacional y que cuenta con un equipo de profesionales capaz de impulsar un mayor crecimiento. La nueva licencia representa un salto para el ecosistema financiero mendocino ya que hasta ahora la provincia no contaba con una administradora local de fondos comunes de inversión.

Para celebrar este hito, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de Gestora CHIMPAY en Sheraton Mendoza. Fue un encuentro pensado para acercar a la comunidad al mercado de capitales, presentar de primera mano las novedades de la firma y escuchar a un panel de especialistas de primer nivel. En la presentación participaron Julio Camsen, fundador del grupo Huentala y Fernando Galante, director de Chimpay Inversiones.

El panel de Inversión contó con la participación de Francisco Mattig (One618 / Consultatio), Marianella Obredor (Chimpay Inversiones) y Fernando Galante. El plato fuerte de la jornada fue una disertación del reconocido economista Ricardo Arriazu.

La compañía ya trabaja con cuatro FCI que están operativos, todos con rendimientos mayores que los conservadores.

“Los Fondos Comunes de Inversión tienen un alto potencial de crecimiento”, destacó Galante para quien el mercado de capitales es un “motor de desarrollo infalible”. Agregó que se trata de una herramienta que financia los proyectos de largo plazo y que por eso destaca del crecimiento económico.

Sólo 40 en el país

Con este hito, la firma se consolida como la primera entidad en Mendoza en alcanzar este estatus regulatorio -una figura de alta exigencia que ostentan apenas unas 40 organizaciones en toda la Argentina-, liderando un proceso de federalización y profunda sofisticación en el Asset Management regional.

Esta transformación marca la evolución natural de Chimpay, que tras consolidarse en la plaza como Agente Productor (AP) y posteriormente como Agente Asesor Global de Inversiones (AAGI), da un salto estructural en este 2026.

La nueva licencia redefine su techo de negocio al habilitarla técnica y legalmente para crear, administrar y gestionar sus propios Fondos Comunes de Inversión (FCI).

De esta manera, el enfoque de la compañía se centra en el diseño de productos de clase mundial orientados a generar alfa mediante una administración 100% activa, rompiendo con las estructuras tradicionales que se limitan a replicar al mercado.

El gran diferencial competitivo de la propuesta radica en un modelo de doble capa que combina la profundidad de una gestora institucional con la distribución de Ohana, su plataforma digital y brazo fintech, un ecosistema integrado sin equivalente directo en el mercado argentino.

Esta estructura permite atender de forma especializada las necesidades complejas de clientes de Wealth Management, family offices y corporaciones a través de una mesa de asesores dedicada, al tiempo que democratiza el acceso al ahorro inteligente minorista mediante una experiencia mobile-first con tickets accesibles desde $1.000.

Conocimiento, habilidad y estrategia para una gestión activa de inversiones

El diferencial de la APPIC mendocina es que los inversores pueden sentarse a hablar con quienes van a comprar o invertir. Fernando Galante, economista y CEO de Chimpay, destacó que el objetivo de la compañía es ofrecer una alternativa distinta al modelo tradicional que ofrecen los bancos.

Es decir que el foco es la gestión activa de las inversiones en donde se obtiene una renta mayor que la que ofrece el tradicional índice Merval por el que se guían tradicionales gestiones pasivas. Galante sumó que la firma buscará identificar oportunidades concretas en bonos, empresas y proyectos vinculados al mercado de capitales.

“Lo que busca el inversor es que lo ayuden a gestionar sus fondos”, sumó Galante. Y agregó que es clave en un país donde muchos ahorristas necesitan acompañamiento profesional para decidir dónde colocar sus excedentes. Las acciones de Chimpay son acompañadas de la pata digital del Grupo que es Ohana, la fintech que –en palabras de Galante- contribuye a democratizar el acceso a estos instrumentos de ahorro.

“Cualquier usuario puede abrir una cuenta en menos de cinco minutos y comenzar a invertir desde montos bajos”, comentó el CEO de la compañía financiera. Hacia adelante, la compañía trabaja en el desarrollo de dos fondos cerrados de inversión. Uno destinado al sector inmobiliario y otro en el minero.

Fondos en gestión y en lanzamiento

Actualmente, Chimpay ya cuenta con sus fondos en pesos (Conservador, Moderado y Agresivo) plenamente operativos. No obstante, la idea es ir agrandando la familia de fondos con propuestas segmentadas que abarquen otros sectores, como por ejemplo el inmobiliario y la asistencia laboral.

Este nuevo horizonte se proyecta bajo el paraguas corporativo y la gobernanza del Grupo Huentala, un holding familiar fundado en Mendoza hace más de cuatro décadas que hoy transita exitosamente su cuarta generación.

Al consolidarse como la unidad financiera de un grupo líder con fuerte presencia en sectores estratégicos como la gastronomía, los vinos de alta gama y la hotelería —donde opera marcas insignia como Sheraton Mendoza Hotel y Hualta Hotel Curio Collection by Hilton—, Chimpay amalgama la innovación y el rigor institucional con una respaldada solidez patrimonial y una reputación única en la región.