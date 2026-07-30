Los Nihuiles: Mendoza y Nación buscan privatizar una de las mayores represas hidroeléctricas de la provincia

La provincia de Mendoza y el Gobierno Nacional anunciaron de forma conjunta la licitación pública nacional e internacional del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicado sobre el río Atuel, en San Rafael. Mediante un decreto firmado por el Gobernador Alfredo Cornejo, se aprobó la carpeta del concurso y autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional conjunta con el Estado nacional, que tendrá por objeto seleccionar un nuevo operador para el sistema, respetando las atribuciones de cada jurisdicción.

El Decreto provincial 1436 aprobó la documentación técnica, legal y ambiental que integrará el proceso licitatorio, incluidos los pliegos de bases y condiciones, anexos y el Data Room. Por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional respaldó la información del decreto citado e instrumentó la licitación pública nacional e internacional para la concesión de generación en los términos de la Ley 15336.

En cuanto a las competencias provinciales, el proceso tendrá por objeto la venta y transferencia del 100 % de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina SA (HEMSA), sociedad creada por la Ley Provincial 9486, que será la concesionaria del sistema por treinta años desde el próximo viernes 31 de julio.

Es de destacar que los activos del complejo son propiedad del Estado provincial, así como el derecho de uso de agua, siendo de jurisdicción del Estado nacional solo la concesión de generación. Es por ello que la licitación, en pos de una adjudicación eficaz, debe realizarse de forma conjunta

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que esta licitación constituye un paso clave para avanzar hacia una nueva etapa en la operación del sistema.

«Con este decreto damos un paso fundamental para concretar una licitación que permitirá seleccionar un operador con capacidad técnica y financiera para desarrollar un proyecto de largo plazo. El objetivo es modernizar un activo estratégico para Mendoza, recuperar su potencial de generación e incorporar nuevas inversiones que fortalezcan la seguridad energética y el desarrollo de la provincia», señaló.

Los decretos facultan al Ministerio de Energía y Ambiente a conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas, integrada en partes iguales por representantes de la Provincia de Mendoza y del Estado nacional, que tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas presentadas.

Asimismo, establece que el procedimiento licitatorio será instrumentado de manera conjunta entre ambas jurisdicciones, y que todos los actos que emita el Estado nacional durante el proceso deberán contar con la conformidad de la Provincia de Mendoza, que además participará en todas las etapas de la licitación.

La adjudicación del proceso se concretará únicamente cuando coincidan las decisiones de ambas jurisdicciones: por un lado, la Provincia adjudicará las acciones de HEMSA -decisión que luego deberá ser ratificada por la Legislatura de Mendoza- y, por otro, el Estado nacional otorgará la concesión de generación eléctrica.

Cuatro centrales con un modelo unificado

El proceso se impulsa tras el vencimiento de las concesiones que durante décadas estuvieron en manos de operadores privados y que fueron prorrogadas transitoriamente para garantizar la continuidad del servicio mientras se definía un nuevo esquema de administración.

La nueva concesión busca consolidar un modelo que fortalezca el control provincial sobre un recurso estratégico como el agua, optimizando las condiciones de explotación hidroeléctrica mediante mejores cánones, regalías y mayores ingresos para Mendoza.

Como parte de este proceso, Nihuil IV quedará incorporado de manera definitiva al esquema general del complejo, permitiendo que las cuatro centrales hidroeléctricas funcionen con un único modelo de operación, mantenimiento e inversiones.

La unificación permitirá además planificar de manera integral la recuperación del sistema, que sufrió importantes daños como consecuencia del aluvión registrado en enero de 2025. La futura administración deberá ejecutar las inversiones necesarias para rehabilitar los equipos afectados, modernizar las instalaciones, recuperar capacidad de generación e incrementar la confiabilidad del complejo.

Con una capacidad instalada cercana a 290 MW, Los Nihuiles constituye uno de los principales aprovechamientos hidroeléctricos del país. El complejo está integrado por tres represas, cuatro centrales hidroeléctricas y un dique compensador ubicados sobre el río Atuel, en el departamento de San Rafael.