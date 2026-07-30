Categoría en crecimiento: vuelve la mayor feria nacional de vinos orgánicos y sustentables

El viernes 21 y sábado 22 de agosto, de 19 a 23 horas, se realizará una nueva edición de la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables, el encuentro creado por VIOS | Vinos Más Sustentables que desde hace más de una década reúne a bodegas, productores y consumidores interesados en una forma de hacer y disfrutar el vino con mayor conciencia ambiental y social.

La cita será en el Marriott Buenos Aires Downtown —Carlos Pellegrini 551, CABA— y contará con más de 25 bodegas y más de 100 vinos para degustar libremente.

Durante ambas jornadas, el público podrá descubrir etiquetas orgánicas, biodinámicas, naturales, de Empresas B, con Comercio Justo y proyectos que trabajan con prácticas sustentables certificadas, en un formato pensado tanto para consumidores curiosos como para amantes del vino que buscan nuevas etiquetas y productores.

“Cuando empezamos, muchas personas todavía nos preguntaban qué era un vino orgánico. Hoy esa conversación cambió mucho: el consumidor quiere saber cómo se produce, de dónde viene, qué impacto tiene y quién está detrás de cada botella. Eso muestra un crecimiento sostenido a lo largo de los años”, destaca Pancho Barreiro, periodista especializado en vinos y cofundador de VIOS | Vinos Más Sustentables.

La entrada incluye libre degustación de todos los vinos de la feria. Cada bodega presentará entre 3 y 5 etiquetas, con referentes y especialistas presentes para guiar la experiencia, responder preguntas y compartir la historia detrás de cada proyecto.

En esta 12ª edición, la propuesta vuelve a reforzar el espíritu pionero de sus creadores, pero con una mirada más madura: “Ya no se trata sólo de descubrir vinos orgánicos, sino de entender cómo distintas bodegas están integrando prácticas más responsables en sus modelos de producción, comunicación y negocio”, afirma Juan Pino, licenciado en Ciencias Ambientales y cofundador de VIOS.

Además, habrá gastronomía especialmente diseñada por el Marriott Buenos Aires Downtown —no incluida en el valor de la entrada—, música en vivo y un ambiente relajado para recorrer, probar y conversar.

BODEGAS PARTICIPANTES

Alpamanta, Amadeo Marañón, Ánimal Organic Vineyards, Bodega Kaiken, Bodegas Bianchi, Caligiore, Calivista, Carbonero Wines, Cooperativa La Riojana, Domaine Bousquet, Durigutti Family Winemaker, Equilibrio Imperfecto Wines, Finca 4 Elementos, Guardianes de la Naturaleza, Lala lá, Marantiqua, Piedra Negra, Santa Julia, Vinecol, entre otras…

En números

El crecimiento de la feria acompaña también la evolución de la vitivinicultura orgánica en Argentina. Según el último informe especial del Instituto Nacional de Vitivinicultura, se cosecharon 9.701 hectáreas de vid certificada como orgánica, lo que representa un crecimiento de 184,7% en la última década.

En 2025, Mendoza concentró el 66% del volumen de uva orgánica, seguida por San Juan y La Rioja, mientras que el Malbec lideró la producción orgánica con el 34% del total.

“Si bien todavía es un nicho dentro del mercado general del vino, el gran cambio de los últimos años está en el consumidor: hoy ya no busca vinos orgánicos sólo por filosofía, sino también por calidad. Además, el argentino toma mucho más vino orgánico o agroecológico de lo que sabe, porque muchas de las grandes etiquetas del país ya trabajan con uvas orgánicas, certificadas o con prácticas de ese tipo”, explica Pancho Barreiro.

“Desde VIOS siempre soñamos con el día en que dejemos de preguntarnos por qué un vino es orgánico y empecemos a preguntarnos por qué los otros no lo son. En las gamas más altas, no estamos tan lejos de ese día”, Pancho Barreiro.

En ese contexto, la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables vuelve a ocupar un lugar clave: no sólo como espacio de degustación, sino también como punto de encuentro entre bodegas, productores, consumidores y proyectos que buscan comunicar nuevas formas de producir, elegir y disfrutar el vino.

VIOS: LA HISTORIA DE DOS AMIGOS

Detrás de VIOS | Vinos Más Sustentables están Pancho Barreiro y Juan Pino, amigos desde muy chicos y socios desde hace más de una década. La feria nació en 2014, cuando los vinos orgánicos todavía eran una categoría de nicho y muchas etiquetas eran difíciles de encontrar.

Lo que empezó como una inquietud compartida entre un periodista especializado en vinos y un licenciado en Ciencias Ambientales se convirtió, con el tiempo, en una plataforma de difusión, comunicación y encuentro para bodegas argentinas con compromiso sustentable.

En ese recorrido, VIOS logró instalarse en la agenda como el primer y más grande encuentro del país dedicado a vinos orgánicos, biodinámicos, naturales, sustentables y con Comercio Justo. Una feria que también cuenta una historia de amistad, visión compartida y construcción de un proyecto a largo plazo.

“Empezamos armando juntadas entre amigos con degustaciones y siempre había un vino orgánico en la mesa. Eran difíciles de conseguir y nadie sabía bien de qué se trataban. Eso nos motivó a crear un espacio propio para visibilizarlos”, recuerda Juan Pino, licenciado en Ciencias Ambientales y cofundador de VIOS.

“Juan fue quien propuso hacer una feria y yo le dije que los únicos que tomábamos vinos orgánicos en Argentina éramos nosotros dos. Igualmente le metimos para adelante con la convocatoria: en tan solo tres días ya teníamos diez bodegas confirmadas; se ve que no estábamos tan solos en ese desafío. Ahí nació el proyecto que 12 años después nos sigue sorprendiendo”, agrega Pancho Barreiro.

FERIA DE VINOS ORGÁNICOS Y SUSTENTABLES 2026

Cuándo : viernes 21 y sábado 22 de agosto, de 19 a 23 hs.

: viernes 21 y sábado 22 de agosto, de 19 a 23 hs. Dónde : Marriott Buenos Aires Downtown, Carlos Pellegrini 551, CABA.

: Marriott Buenos Aires Downtown, Carlos Pellegrini 551, CABA. Cuánto : $35.750; entrada anticipada con 30% de descuento. Cupos limitados. Entrada general: $55.000

: $35.750; entrada anticipada con 30% de descuento. Cupos limitados. Entrada general: $55.000 La entrada incluye libre degustación de vinos de 19 a 23 hs.

Más info y entradas : https://feria.vinosorganicos.com.ar/

: IG: @vinosorganicos

Además, como parte de su compromiso, cada año VIOS dona parte de lo recaudado a Fundación Espacios Verdes, reforzando la idea de que brindar con conciencia también puede ser una forma de cuidar el planeta.