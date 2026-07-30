Llega Cyberwine 2026: seis días para comprar directo a las mejores bodegas del país

Cyberwine 2026, el evento digital de vinos más esperado de la Argentina regresa en su edición 2026 con una propuesta superadora.

Entre el martes 4 y el domingo 9 de agosto, los consumidores de todo el país podrán acceder de forma directa a las tiendas online de 50 bodegas nacionales, en una oportunidad única para adquirir vinos de altísima calidad con beneficios excepcionales.

Opciones para todos los paladares y herramientas inteligentes

La edición 2026 destaca por su diversidad: el público podrá encontrar desde las firmas más prestigiosas y tradicionales hasta pequeños proyectos boutique y vinos de autor, pasando por bodegas familiares de gran trayectoria, garantizando alternativas para todos los gustos y presupuestos, ofreciendo gran variedad de cepas de los distintos terroirs.

Para facilitar la navegación ante un catálogo tan amplio, el sitio oficial www.cyberwine.com.ar permite filtrar la búsqueda por regiones geográficas o por varietales. Adicionalmente, las bodegas estarán agrupadas en categorías conceptuales: como Íconos nacionales o Tesoros por descubrir para que el usuario pueda acceder con más facilidad a todo el abanico de bodegas y opciones.

Nuevamente el evento cuenta con DionisIA, la sommelier digital interactiva que se suma recargada en el evento 2026 para acompañar a los consumidores en sus compras online, facilitando información, respondiendo consultas y mucho más.

A través de un canal exclusivo de WhatsApp, esta herramienta de inteligencia artificial asesora a los usuarios de manera sencilla, respondiendo dudas en tiempo real y guiándolos para encontrar el vino ideal según sus preferencias de compra. En el sitio también van a poder acceder a recomendaciones de destacados sommeliers y comunicadores del sector, que llevan tips de compra y secretos aptos para todo el público.

Beneficios bomba y envíos a todo el país

Quienes realicen sus compras durante los seis días del evento podrán disfrutar de descuentos de hasta el 50%, financiación en cuotas con tarjetas de crédito y la posibilidad de envíos gratis directo a domicilio, según las condiciones de cada bodega.

Asimismo, en el sitio oficial de cyberwine.com.ar van a poder encontrar la oportunidad destacada de cada bodega, y tras el éxito 2025, vuelven las "Oportunidades Bomba", ofertas sumamente atractivas de distintas bodegas que rotarán por tiempo limitado a lo largo de las jornadas.

Para recibir estas novedades y no perderse nada, el público ya puede suscribirse en cyberwine.com.ar por mail o whatsapp.

Registro previo y acceso VIP

Aquellos interesados en anticiparse a las ofertas pueden suscribirse de forma gratuita en la plataforma web cyberwine.com.ar. Quienes se registren recibirán alertas personalizadas y, de manera exclusiva a través del canal de WhatsApp, accederán a un acceso anticipado para efectuar compras un día antes del inicio general del evento, asegurándose las etiquetas más codiciadas antes de que se agote su stock.

A partir de las 00:00 h del martes 4 de agosto, el evento oficial CyberWine abrirá sus puertas virtuales con la experiencia completa en www.cyberwine.com.ar. Allí se podrá descubrir el portfolio de las bodegas participantes, las Oportunidades Destacadas y las imperdibles Oportunidades Bomba, en distintos horarios. Para comprar con total tranquilidad, es recomendable que los usuarios verifiquen que el sitio de la bodega cuente con el Sticker Oficial de CyberWine, el sello exclusivo que garantiza su participación activa en el evento.

CyberWine es organizado por Combinatoria -agencia con más de 20 años de trayectoria especializada en e-commerce para la industria vitivinícola-. En su cuarta edición, el evento ya se consolidó como el puente ideal entre las bodegas y el consumidor final. Cuenta además con el respaldo institucional de los organismos más importantes del sector, como Bodegas de Argentina, Wines of Argentina, el Fondo Vitivinícola de Mendoza y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

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