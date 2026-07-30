Las galerías del Centro, protagonistas del mayor evento comercial del invierno en Mendoza

La Ciudad de Mendoza apuesta por el desarrollo del comercio local con un nuevo capítulo del Outlet de la Ciudad – Edición Galerías, una propuesta que, tras el éxito de experiencias similares realizadas anteriormente, regresa para ofrecer importantes beneficios tanto a comerciantes como a consumidores.

Durante el 6, 7 y 8 de agosto, las tradicionales galerías del microcentro abrirán sus puertas con promociones especiales, actividades culturales y una experiencia de compra diferente, pensada para mendocinos y turistas.

El evento tiene como principal objetivo dinamizar la actividad comercial durante la temporada invernal, incrementando el flujo de visitantes y acompañando a los comerciantes en una época clave del año. Al mismo tiempo, representa una oportunidad para que el público acceda a productos de calidad con importantes descuentos y facilidades de pago, incentivando el consumo y fortaleciendo el circuito comercial de la capital.

En esta edición participarán las galerías Pasaje San Martín, San Marcos, Independencia, Piazza, Bamac y Kolton, con la posibilidad de sumar nuevos espacios comerciales antes del inicio de la propuesta.

Durante las tres jornadas, los comercios adheridos ofrecerán descuentos desde el 25%, con productos seleccionados que alcanzarán hasta el 50% de rebaja, además del Plan 5 de Naranja X, que permitirá financiar las compras en cinco cuotas sin interés.

Sumado a estas promociones, cada una de las galerías contará con ambientación especial, música e intervenciones artísticas que acompañarán el recorrido de los visitantes, generando un circuito comercial dinámico y atractivo para disfrutar durante todo el día.

La propuesta busca, además, poner en valor a las galerías de la Ciudad como espacios históricos que forman parte de la identidad del microcentro mendocino, combinando su tradición comercial con nuevas experiencias de compra y actividades culturales que invitan a redescubrir estos emblemáticos paseos.

Luego de la positiva repercusión obtenida en anteriores ediciones del Outlet de la Ciudad, el municipio vuelve a impulsar esta iniciativa con el objetivo de seguir fortaleciendo el entramado comercial local, promoviendo el consumo, acompañando a los comerciantes y destacando a la Ciudad de Mendoza como un destino que combina compras, gastronomía, cultura y turismo durante todo el año.