CRRC Tangshan, el gigante chino que fabricará los trenes que unirán el Este con Luján

A tan solo 15 días de haber sido notificada formalmente por el Gobierno de Mendoza tras la firma de la orden de compra, la comitiva técnica y directiva del gigante asiático CRRC Tangshan Co. Ltd. se presentó en la provincia para dar inicio formal a las jornadas de trabajo técnico e institucional junto a los equipos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, encabezados por los subsecretarios de Infraestructura, Marité Badui, y de Transporte, Luis Borrego.

La presencia inmediata de las autoridades de la empresa china —el mayor fabricante de material rodante del mundo— marca un hito fundamental dentro del proyecto del Tren de Cercanías del Este. Durante las reuniones operativas, ambas partes revisaron las especificaciones técnicas, las homologaciones internacionales de seguridad y la cronología de fabricación para las formaciones que transformarán la conectividad entre el Este mendocino y el Área Metropolitana.

Como parte de la agenda en territorio, los directivos de la firma asiática realizaron un recorrido de campo a bordo del Metrotranvía, conectando el trayecto desde la Estación Mendoza hasta la Estación Gutiérrez, en Maipú.

Esta inspección técnica permitió mostrar en funcionamiento el sistema ferroviario metropolitano actual y evaluar el punto estratégico donde el Metrotranvía empalmará con la nueva traza del Tren de Cercanías.

Material rodante de última generación

La provisión a cargo de CRRC Tangshan contempla la fabricación y entrega de tres unidades triplas (DMU, diesel multiple unit) 0 km. Cada formación ofrecerá:

Capacidad: capacidad total para 506 pasajeros por tripla: 210 sentados y 296 de pie.

capacidad total para 506 pasajeros por tripla: 210 sentados y 296 de pie. Equipamiento y confort: climatización frío-calor integral, conectividad wi-fi, puertos de carga USB, iluminación LED y accesibilidad universal con espacios reservados para personas con movilidad reducida y transporte de bicicletas.

climatización frío-calor integral, conectividad wi-fi, puertos de carga USB, iluminación LED y accesibilidad universal con espacios reservados para personas con movilidad reducida y transporte de bicicletas. Cronograma de llegada: se proyecta la recepción de las primeras unidades para iniciar las pruebas dinámicas en la Estación San Martín (Junín) dentro de los 11 meses posteriores al desembolso del anticipo.

Una obra integral de 45 kilómetros y USD 150 millones

El inicio de estas mesas de trabajo con CRRC Tangshan complementa las tareas de infraestructura ferroviaria a cargo de la contratista CEOSA.

Con una inversión global que supera los 150 millones de dólares, el proyecto original extendió su trazado de 33 a 45 kilómetros totales, conectando 19 paradas desde La Colonia (Junín), pasando por San Martín y Maipú, hasta la nueva Estación Pueyrredón en Chacras de Coria (Luján de Cuyo), donde conectará con el trazado del Metrotranvía.

Con la presencia directa de los fabricantes en suelo provincial tan solo dos semanas después del llamado oficial, el Gobierno de Mendoza reafirma su compromiso de agilizar los plazos de ejecución para concretar una obra histórica de integración regional.