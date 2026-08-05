Con una nueva planta modelo, Galvamen pone a Mendoza en el mapa industrial del galvanizado

GALVAMEN S.A. es una fábrica de herrajes y morsetería para líneas eléctricas que nació en Mendoza en el año 1998. Está especializada en galvanizado (electrolítico y en caliente), un proceso mediante el cual se recubre el hierro o el acero con una capa de zinc para protegerlo de la oxidación y la corrosión.

Su establecimiento se ubica en Juan G. Godoy 127 de Godoy Cruz, en un predio de 1.150 m2 cubiertos a donde trabajan 40 personas. Desde allí se abastece a todo Cuyo, así como a provincias del noroeste y sur del país.

Liderada por Lázaro Tocino y su hijo Ulises Tocino, en mayo de 2026, la compañía inauguró una planta de galvanizado, única en la región, que le permitirá duplicar su capacidad productiva y llegar a nuevas industrias. La inversión para este desarrollo fue de aproximadamente 450.000 dólares.

“Ya está en funcionamiento nuestra nueva planta modelo, semi automatizada, que cuenta con una pileta de grandes dimensiones (3,50 m de largo por 1,10 m de ancho y 1,20 m de profundidad). Su capacidad de licuación de 26 toneladas de zinc a una temperatura de 450° en forma permanente permite galvanizar piezas de aproximadamente 4,5 m de largo.

Mediante este sistema moderno y eficiente es posible revestir piezas ferrosas, protegerlas de la oxidación, mejorar su resistencia ante las inclemencias climáticas y la humedad para garantizar 25 años de vida útil. Además, al evitar la oxidación, se retrasa el proceso de contaminación ambiental”, explica Lázaro Tocino.

Nuevas oportunidades en la mira

Hoy, GALVAMEN S.A. busca potenciar sus dos grandes unidades de negocios: por un lado, la fabricación de herrajes y morsetería, destinada a grandes distribuidoras de energía, y por el otro, el proceso de galvanizado, orientado a todo tipo de empresas metalúrgicas.

“Tenemos mucha experiencia en el rubro y buscamos ser competitivos con nuestro servicio especializado”, explica Ulises Tocino.

“El hecho de que la planta de galvanizado esté en Mendoza se traduce principalmente en un ahorro en los costos de transporte para clientes de Cuyo y otras de provincias. Asimismo, nos adecuamos a cada caso, pactando entregas parciales de material, lo que agiliza la dinámica de producción. Otro punto a destacar es el asesoramiento que brindamos en la etapa constructiva de las piezas para evitar futuras modificaciones al momento de galvanizarlas”.

En cuanto al auge de la minería en Argentina, Lázaro Tocino indica: “Mediante el desarrollo de esta industria se abre el juego y detectamos nuevas oportunidades. Actualmente se exige que todo lo que se hace en hierro esté galvanizado por inmersión en caliente debido al nivel de protección que genera en las piezas.

Trabajar para estos sectores exige procesos más controlados y mayor nivel de exhaustividad para sostener la calidad a costos razonables y con la eficiencia necesaria”.

Sobre las expectativas, comparten: “Hoy producimos un total de 40 toneladas mensuales y, en el corto plazo, esperamos llegar a entre 80 y 100 toneladas a través de trabajos propios y para terceros. La nueva planta de galvanizado nos da la posibilidad de abrirnos a nuevas industrias, como la alimenticia, y de crecer exponencialmente”.