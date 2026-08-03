Penitentes Park reabre después de 7 años: ski gratis y fiesta de montaña este sábado

Luego de más de 7 años sin operaciones, Penitentes Park vuelve a abrir sus puertas y renueva su compromiso con la provincia, invitando a todos los mendocinos a reencontrarse con la montaña.

El próximo sábado 8 de agosto, el centro de ski ofrecerá un día de acceso totalmente gratuito para los locales amantes del ski y el snowboard.

La propuesta incluye el pase libre sin costo en los medios de elevación habilitados para la jornada: la telesilla Pircas, el Baby Lift y los Borers. Ademá, se podrá disfrutar de un afterski con DJ Set en vivo y la emblemática bajada de antorchas.

Para quienes busquen disfrutar de la nieve de otra manera, Penitentes Park también mantendrá operativos su tradicional paseo panorámico y la pista de trineos, dos alternativas ideales para la familia que estarán disponibles con su tarifa habitual de temporada baja.

Para aquellos visitantes que necesiten, Límite Vertical, ofrecerá un descuento exclusivo del 20% en toda su oferta de indumentaria y equipos, en su local de ciudad de Mendoza, ubicado sobre calle Las Heras 583, o la sucursal ubicada en Penitentes Park.

A su vez, el complejo tendrá habilitada toda su propuesta gastronómica en horario extendido de 9:00 a 18:00 horas, sumando a partir de las 16:00 y hasta las 20:00, un after ski.

La oferta incluye al clásico restaurante "La Herradura" -con comidas rápidas y cafetería- y la incorporación de "Lombardo", enfocado en la cocina regional a los fuegos. Para comer algo al paso estarán los food trucks "Cono Creps" y "Verde Pistacho", mientras que "WineHouse" ofrecerá una vinoteca de montaña con etiquetas locales, tapeo, maridaje y Gift Shop.

La oferta de servicios se completa con la apertura de un nuevo drugstore. Los cupos son limitados. Quienes deseen asistir podrán adquirir sus entradas sin costos en la oficina comercial de Penitentes Park, ubicada en Av. Las Heras 578 de ciudad de Mendoza.

Para mantenerse informados sobre novedades y el estado del parque, los canales oficiales son el perfil de Instagram @penitentespark y la línea de WhatsApp +54 9 261 5368422.